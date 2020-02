Streit im Hamminkelner Rat: Harmonie geht anders

Schon der Einstieg in die Ratssitzung am Mittwoch war nicht gerade von sonderlicher Harmonie geprägt. Bürgermeister Bernd Romanski bat darum, den Punkt 16 von der Tagesordnung zu streichen. Es ging um einen Antrag der SPD, als Stadtrat eine Resolution ans Land zu schicken, in der die auskömmliche Finanzierung zur Unterbringung von Flüchtlingen gefordert wird.

Diese Resolution hatte schon im Haupt- und Finanzausschuss für Diskussionen über die Landespolitik geführt, weil SPD auf der einen Seite und CDU und FDP auf der anderen Seiten sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen überhäuften und den Antrag schließlich auf den Rat geschoben hatten.

Hamminkeln zahlt bei Flüchtlingen drauf

Fakt ist, dass Hamminkeln 1,13 Millionen Euro für Flüchtlinge draufzahlt. Ein Umstand, den Kämmerer Robert Graaf schon seit einigen Jahren bemängelt. Nach dem Haupt- und Finanzausschuss hatte die CDU ebenfalls einen Antrag auf eine „Flüchtlingsresolution“ gestellt. Das wiederum rief am Donnerstag den Bürgermeister auf den Plan, der die Parteien dazu aufrief, bei diesem Thema auf Schuldzuweisungen und politischen Streit zu verzichten und stattdessen gemeinsam vorzugehen. Das Thema sei zu wichtig für den städtischen Haushalt. Prinzipiell befürworte die Verwaltung die Resolution.

Auch Johannes Flaswinkel (Grüne) mahnte, aus der Sache „keine politische Posse“ zu machen: „Das ist eine Summe, die uns fast schon zu einem ausgeglichenen Haushalt führen würde.“ Woraufhin auf einmal große Einmütigkeit herrschte und der Antrag von der Tagesordnung gestrichen wurde.

Drei Parteien wollen eine Pflasterung

Politischen Streit gab es auch bei der geplanten Sanierung der Sachsenstraße, die ursprünglich zur Spielstraße ausgebaut werden sollte. Hier hatten sich die Anwohner erwartungsgemäß mehrheitlich für die günstigste Variante der Sanierung mit Kanalsanierung beziehungsweise -erneuerung und schlichter Asphaltdecke entschieden. Nun war die Politik gefragt. Bürgermeister Romanski erklärte direkt, an der Abstimmung nicht teilzunehmen, weil er und seine Familie in dieser Sache von einigen Anwohnern verbal angegriffen worden seien. Johannes Flaswinkel (Grüne) mahnte in Richtung Anwohner, nachher nicht zu klagen, wenn dann auf der Strecke gerast oder etwas Grün auf der Straße vermisst werde

Jörg Adams und Helmut Wisniewski (USD) warben für eine Pflastervariante, die zwei Euro teurer pro Quadratmeter als die Asphaltvariante für 19 Euro sei, aber praktischer, wenn beispielsweise ein Versorger später einmal an die Rohre in der Straße muss. Auch Silke Westerhoff (FDP) warbt für die Pflasterung, allerdings aus anderen Gründen. Sie beklagte, dass die Stadt so ihre Planungshoheit aus der Hand gebe und bei jeder weiteren nötigen Straßensanierung die Anwohner zurecht ebenfalls auf die günstigste Variante drängen würden. Doch CDU und Grüne hielten dagegen, sprachen vom Bürgerwillen, dem hier entsprochen werden solle. Am Ende reichte die schwarz-grüne Mehrheit für die günstige

Asphalt-Variante