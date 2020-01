Hamminkeln. Mehr als 100 Jahre ist das Familienunternehmen an der Sperlingstraße in Hamminkeln-Mehrhoog ansässig. Ende des Jahres ist damit Schluss

Hamminkeln: Rewe Köster in Mehrhoog schließt Ende des Jahres

In Mehrhoog geht Ende des Jahres 2020 eine lange Unternehmensgeschichte zu Ende: Der Rewe-Markt Köster an der Sperlingstraße wird im Dezember zum letzten Mal öffnen. Dies bestätigte Inhaber Jens Köster auf Antrage – damit geht eine über 100-jährige Familientradition zu Ende, denn schon 1908 eröffnete Heinrich Stevens, sein Urgroßvater, eine Backstube in der Bahnhofstraße gegenüber der alten Schule und war damit der erste Lebensmittelhändler im Ort.

Mit dem Pferdewagen zum Kunden

Später nahm Stevens auch andere Lebensmittel in sein Sortiment auf und brachte seine Waren mit einem Pferdewagen zu den Kunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau übernahm dessen Sohn Johann mit Frau Johanna den Betrieb, bauten das Sortiment nach und nach aus und traten der Rewe-Gruppe bei.

1969 heiratete Johann Stevens’ Tochter Helene den Bauernsohn Robert Köster, der auf sein Hoferbe verzichtete und stattdessen Bäcker- und Konditormeister wurde. Im Jahr 1983 eröffnete schließlich am heutigen Standort in der Sperlingstraße der Rewe-Markt, die Bäckerei blieb in der Bahnhofstraße.

Berufliche Zukunft in Essen

2001 setzte sich Robert Köster zur Ruhe, schon zwei Jahre zuvor hatte sein Sohn Jens den Markt übernommen. Der 47-Jährige führt seit 2019 in Essen einen Rewe-Markt, auf den er sich nun ab 2021 konzentrieren möchte, weil er schon seit vielen Jahren im Essener Süden lebt.