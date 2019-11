Hamminkeln: Loikumer packen an für eine bessere Zukunft

Bei Grillspezialitäten und Musik lässt es sich gut arbeiten – so taten es auch die ehrenamtlichen Helfer aus Loikum, die den Platz zwischen der Bürgerhalle und dem Kindergarten Sankt Antonius neu gestalten wollen. Am Samstag führten die Aktiven die Aktion fort, um ihr Dorf attraktiver zu machen.

Für den offiziellen Spatenstich war auch Bürgermeister Bernd Romanski gekommen. Um es so weit zu bringen, haben die Loikumer laut Thomas Wingerath, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, etwa vier Jahre gebraucht, dann seien die Pläne für das Neugestaltungsprojekt entstanden.

Im Oktober 2020 steigt das erste Fest auf dem Platz

Im Rahmen des Projekts Hamminkeln 2030+ konnten auch die Loikumer ihre Wünsche äußern. Das Ziel dabei ist die Attraktivitätssteigerung für die Zukunft. Also reichte die Dorfgemeinschaft ihre Pläne ein und erhielt schließlich Fördergelder in Höhe von mehr als 2000 Euro vom Land für das Projekt.

Die Ehrenamtler haben sich vorgenommen, bis Ende September des nächsten Jahres fertig zu sein. Schließlich ist im Oktober 2020 schon ein Herbstfest auf dem Multifunktionsplatz geplant. Der Platz soll für Veranstaltungen, wie das Herbstfest, da sein, aber auch für die Verkehrserziehung der Kinder und anderes mehr.

Außerdem wird es eine neue Terrasse an der Bürgerhalle geben, der Spielplatz soll neu gestaltet und mit einer Boule-Bahn ausgestattet werden – also ein Multifunktionsplatz für Jung und Alt.

Ehrenamtliche bringen ihre beruflichen Kompetenzen ein

Damit die Vorstellungen der Bürger umgesetzt werden können, leistet jeder Hand- und Spanndienste, so Jan-Christian Sweers. Er arbeitet bei der Stadt Hamminkeln und hat den erfolgreichen Förderantrag gestellt.

Mit dieser Eigeninitiative und allen möglichen Fähigkeiten, die die ehrenamtlichen Helfer mitbringen, können die Loikumer ihr Projekt umsetzen. Unter anderem tragen Elektriker, Gärtner, Bauingenieure oder Architekten wie Theo Büning ihre Kompetenz zur Umsetzung bei.

Bürgermeister Bernd Romanski lobt: „Die Loikumer wissen, dass Dinge nur funktionieren, wenn alle mit anpacken. Sie ergreifen viel Initiative und wissen, wie sie etwas bewegen können.“ Er sei froh, dass die Fördergelder das Projekt möglich gemacht haben und ist bereits gespannt auf das Ergebnis.

Auch die Bürger der anderen Ortsteile in Hamminkeln arbeiten an verschiedenen Projekten für die Zukunft Hamminkelns 2030+. So gestalten die Brüner beispielsweise ihre Ortsmitte neu und in Hamminkeln wird der Molkereiplatz erneuert. In diesem Sinne trägt so mancher Ortsteil in Zusammenarbeit zu dem gemeinsamen großen Projekt für Hamminkeln seinen Teil bei.