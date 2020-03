Dr. Wolfgang Payer aus Bislich geht mit offenen Augen durch die heimische Landschaft, ständig auf der Suche nach neuen Motiven. Denn der 79-Jährige hat seit seiner Pensionierung im Jahr 2004 ein neues Hobby – das Malen. Seine Gemälde wirken, wie eine Liebeserklärung an den Niederrhein.

Sie sind unspektakulär, aber doch harmonisch und gelegentlich auch zum Schmunzeln, wie die Schottischen Hochlandrinder, die bis zum Bauch im Wasser stehen. „Wenn die Kühe im Baggersee stehen, stehen sie halt da. Ich male halt die Landschaft so, wie sie ist“, sagt der Hobbykünstler. „Das ist für mich eben auch die heile Welt“, ergänzt Payer, der nahe des Diersfordter Baggersees wohnt und meist seine Motive erst fotografiert und dann detailgetreu mit Öl auf die Leinwand malt.

Gartenvögel in Serie

„Manchmal sind es ganze Serien – wie meine Gartenvögel“, erläutert der 79-Jährige und zeigt auf sechs quadratische Ölgemälde im Format 40 x 40 Zentimeter. Sie bilden ein Rotkehlchen, eine Kohlmeise, einen Kleiber, eine Blaumeise, einen Kernbeißer und einen Eisvogel ab.

Wolfgang Payer bittet den Betrachter ganz nah an das Bild des Kernbeißers. „Sehen Sie hier: Wenn das Auge und der Schnabel gelungen sind, haben sie schon gewonnen.“ Ein ganz besonders Bild ist sein Aquarell „Eingerahmt“: Es zeigt zwei Holzpfähle, die mit Stacheldraht verbunden sind – rechts und links der Pfähle setzt sich der Draht vor weißem Hintergrund bis zu den Bildrändern fort. Wie durch ein Fenster, blickt man in die niederrheinische Landschaft. „Das Bild könnte auch ,ausgesperrt’ heißen“, ergänzt der Maler, der auch einige Fotodrucke in 60 x 80 Zentimeter zeigt, die Ausschnitte seiner Gemälde sind.

Bilder sprechen Menschen direkt an

Auch Bürgermeister Bernd Romanski freundet sich mit den Bildern der Ausstellung „Niederrhein-Facetten“ an. „Manchmal fragt man sich ja: Was will der Künstler uns damit sagen?“ Bei der aktuellen Ausstellung sei dies aber anders: „Diese Bilder sprechen die Menschen direkt an: Wolfgang Payer zeigt das, was unsere Landschaft prägt.“

Der Bürgermeister ist froh, dass mit dem Bislicher nun ein Maler aus der direkten Nachbarschaft im Hamminkelner Rathaus ausstellt. „Mit den Hamminkelner Künstlern sind wir nämlich langsam durch“, so Romanski, für den Kunst und Kultur auch zur Gedankenfreiheit zählt, die gerade heute besonders wichtig sei. Und natürlich freut sich der Erste Bürger Hamminkelns auch, dass ganz prominent das großformatige Werk „Hamminkeln“ im Foyer seines Rathauses hängt.



Winter am Rhein

Ein Bild, das den Blick vom Deich in Bislich Richtung Xanten zeigt, wirkt schon fast wie aus einer anderen Welt, denn es ist mit einer wunderschönen dünnen Schneedecke überzogen. Sowas wie das Aquarell „Winter am Rhein“ hat man hier länger nicht mehr gesehen. Sollte der Winter aber am Niederrhein in den nächsten Tagen doch noch mal Einzug halten, geht Wolfgang Payer sicher sofort wieder los – auf Suche nach neuen Winter-Motiven.