Unfall Glatteis: Radfahrerin (54) stürzt in Wesel und verletzt sich

Wesel. Auf einer glatten Straße in der Nähe des Evangelischen Krankenhauses in Weselerin stützte am Neujahrstag eine Weselerin mit ihrem Fahrrad.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glatteis: Radfahrerin (54) stürzt in Wesel und verletzt sich

Unglücklich begann das neue Jahr für eine Weselerin, die am Neujahrstag einen Unfall hatte: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stürzte die 54-jährige Radfahrerin am Mittwoch gegen 16 Uhr aufgrund von Glatteis auf der Bagelstraße.

Sie verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen musste.

Weitere Meldungen über Glatteisunfälle wurden der Polizei zunächst nicht bekannt, obwohl es auch in der Silvesternacht teilweise spiegelglatt war.

Auch gegen Mittag glichen manche Straßen – zum Beispiel in Wesel-Ginderich – einer Eisfläche.