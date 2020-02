Freizeit: Jugendliche wünschen sich in Wesel mehr Angebote

Wesel wird als Wohnort gut bewertet und schneidet im NRZ-Bürgerbarometer auch als Einkaufsstadt vergleichsweise gut ab – doch es gibt eine Altersgruppe, die das Leben in Wesel nicht ganz so positiv sieht: Die Jugendlichen stellen insbesondere beim F reizeitangebot für junge Menschen in der Stadt Lücken fest. Das ergab unsere Umfrage unter 400 Einwohnern der Stadt. Auf die Frage „Welchen Freizeitangebote würden Sie sich in Wesel mehr wünschen?“ antworteten insgesamt 37 Prozent der Menschen, dass es mehr Möglichkeiten für Jugendliche geben sollte.

Diese Antwort wurde in den Interviews am häufigsten genannt. Besonders die 14- bis 19-Jährigen selbst sehen hier Nachholbedarf: 82 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe geben an, dass sie sich mehr Freizeitangebote für Jugendliche wünschen. Nur sieben Prozent sagen, dass sie für ihre Freizeitgestaltung nichts vermissen.

Auch ältere Weseler meinen, dass Freizeitangebote für Jugendliche fehlen

Aber auch unter den 20 bis 29-Jährigen sind noch 56 Prozent der Meinung, dass es mehr Angebote für Jugendliche geben sollte. Bei den 30 bis 39-Jährigen sind es immerhin noch 39 Prozent der Befragten.

Und sogar unter den Weselerinnen und Weseler im Alter von 50 bis 59 Jahren finden 36 Prozent, dass man mehr für die Jungen bietet müsse. Zum Vergleich: Angebote für Erwachsene vermissen in dieser Gruppe nur 26 Prozent der Befragten, Angebote für Senioren 32 Prozent. Auch die mittleren Altersgruppen haben also den Eindruck, dass beim Angebot für Jugendliche noch Luft nach oben ist.

Die älteren Weseler im Alter zwischen 60 und 69 Jahren wünschen sich dagegen in erster Linie mehr Freizeitangebote für Senioren (44 Prozent), bei den über 70-Jährigen sind es 40 Prozent. Diese Altersgruppen sind es auch, die am häufigsten der Aussage „Ich wünsche mir keine weiteren Freizeitangebote“ zustimmen – nämlich jeweils zu 28 Prozent.