Der Weseler Frauenchor ‘77 trat am 1. Advent auf.

Musik Frauenchor ‘77 Wesel verkündet: Zündet Freuden-Lichter an!

Wesel. Die Sängerinnen boten ihr Adventskonzert in der vollbesetzten Lauerhaaskirche und bereiteten das Publikum auf die Ankunft von Jesus Christus vor.

Für die Christen bedeutet der erste Advent der Beginn eines neuen Kirchenjahres. Er steht für das Warten auf Jesus Christus, dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird. Viele Menschen bereiten sich jetzt langsam auf das Fest der Liebe vor, zünden die Kerzen am Adventskranz an und singen.