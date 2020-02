Frauen ließen die Niederrheinhalle in Wesel beben

Der Tag begann am Sonntag für die Frauen recht früh. Denn während die meisten Mitbürger sich um 9 Uhr noch gemütlich im Bett räkelten, hat das Karnevalsvirus viele Damen aus nah und fern aus dem Bett getrieben. Denn die ersten der 800 Närrinnen, die an der Damensitzung in der Niederrheinhalle – organisiert von „Muttis Brave - Next Generation“ – teilnahmen, erfreuten sich dort an dem reichhaltigen Frühstücksbuffet.

Und wenn 800 fantasievoll verkleidete Frauen gemeinsam Karneval feiern, dann wackelt die Halle. Das zeigte sich am Sonntag einmal mehr. Die 25. Damensitzung war es und die Veranstalter, allen voran Andre Fischer von „Muttis Brave“, freuten sich über dieses Jubiläum. Die Organisatoren sind stets bemüht, betonte Fischer, den Mädels eine stilvolle Veranstaltung zu bieten. Sie sind durch ihre silbernen Jackets gut zu erkennen und für die Mädels da, wenn’s mal irgendwo „brennt“.

In jedem Jahr gibt es ein anderes Programm, die Nummernboys aber, die dürfen mittlerweile nicht mehr fehlen. Zwischen jedem Programmpunkt versprühen sie Sexappeal, suchen den Körperkontakt zu den begeisterten Närrinnen und lassen ihre Muskeln spielen. Und mit jedem Auftritt fällt ein bisschen mehr Textiles... „Da kann ich gar nicht hingucken“, sagte Margret aus Brünen lachend – sie guckte natürlich doch.

Die Hände in die Höhe

„Ich bin die schönste, schönste Frau der Welt“, sang ein Trüppchen Frauen gut gelaunt und lautstark beim Eintreffen den Partykracher mit. Kaum ihren Tisch gefunden, standen sie auch schon direkt auf den Stühlen, um bei dem Karnevalsklassiker „Rote Rosen“ von den „Höhnern“ mitzuschunkeln.

Was für ein Vormittag. In der Niederrheinhalle in Wesel wurde bei der traditionellen Damensitzung ordentlich gefeiert. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Überhaupt schien es, als wären Stühle an diesem Tag beim Tanzen, Singen und Feiern völlig überflüssig. Immer wieder gingen die Hände in die Höhe, es wurde mitgeklatscht, gesprungen und getanzt, so dass die Halle bebte.

Zwei Frauenclübchen, die einen aus Herten, die anderen aus Hamminkeln, haben sich hier kennen gelernt und feiern seit dieser Zeit zusammen, das zehnte Mal mittlerweile. „Wir telefonieren vorher und stimmen unsere Kostüme aufeinander ab“, erzählten sie und verschwanden feengleich und lachend in der Menge. Bei den Coversongs bekannter Ohrwürmer, zum Beispiel mit der urkomischen Truppe „Harry’s Crazy Show “, die ihrem Namen alle Ehre machten.

Natürlich waren auch die Karnevalisten des CAW mit ihren Tollitäten zu Gast, Marja I und Pascal I. Prinz Pascal komplimentierte: „Ihr habt das Feiern besser drauf als die Männer bei der Herrensitzung“.

Am Ende gab es noch eine Überraschung für alle: Andre Fischer hatte ein Männerballett organisiert, das vor vielen Jahren bereits zu Ruhm und Ehre gelangte. Einige Mitglieder (Geschäftsleute aus Wesel) hatten sich für das Jubiläum nochmal aktivieren lassen. Klar, dass bei dem Auftritt kein Auge trocken blieb. Das abwechslungsreiche Programm sorgte für eine ausgelassene und kurzweilige Party und am Ende hieß es „Wer hat an der Uhr gedreht..?“