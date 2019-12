Wesel/Alpen. Nach dem schweren Unfall auf der Xantener Straße in Ginderich ist die 86-jährige Beifahrerin aus Oberhausen ihren schweren Verletzungen erlegen.

Frau (86) nach Unfall an der Stadtgrenze zu Wesel verstorben

In der Nacht zu Dienstag erlag eine 86-jährige Frau aus Oberhausen ihren schweren Verletzungen nach einem Unfall am Montag um 12 Uhr in Wesel-Ginderich an der Stadtgrenze zu Alpen. Bei dem Zusammenstoß auf der Xantener Straße in Ginderich waren zwei Personen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 53-Jähriger Pkw-Fahrer aus Alpen von der Straße Poll aus die Gindericher Straße überqueren und geradeaus weiterfahren. Dabei übersah er offenbar das Fahrzeug eines Ehepaares aus Oberhausen, das auf der Xantener Straße aus Richtung Wesel kommend unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Wagen waren der 87-jährige Fahrer und die 86-jährige Beifahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 53-Jährige war unverletzt geblieben.