FDP Wesel setzt auf innovatives Denken

Mit zwei Ratsherren ist die FDP zurzeit in Wesel vertreten, doch bei der Kommunalwahl im September sollen es nach Möglichkeit mehr werden. Darauf setzt FDP-Vorsitzender Dirk Giesen (52) mit seinem neuen Team, das sich vor allem die Themen Bildung, Modernisierung und Innovation auf seine Fahnen geschrieben hat. Einige Liberale sind nach Jahren der Abwesenheit wieder zurück in ihrer Heimatstadt, die von ihnen durchaus für lebens- und liebenswert gehalten wird.

Der neue Spitzenkandidat auf Listenplatz 1 ist ein alter Bekannter, auch wenn er über viele Jahre nicht mehr Politik vor Ort gemacht hat: Michael Oelkers (64), Prokurist, verheiratet, drei Kinder. Es ist unter anderem der Rechtsruck in der Gesellschaft, der ihn zurückkehren lässt, aber auch der Wunsch zu Veränderungen.

Gemeinsam Lösungen am gelben Tisch finden

„Die Attraktivität Wesels liegt uns am Herzen“, sagt er und spricht damit fürs gesamte Team. Auch Miriam Kownatzki (48) auf Listenplatz 2 möchte einiges in der Kreisstadt verbessern. Es sind vor allem die unzufriedenen jungen Leute, denen sie sich widmen will, mehr noch: Sie möchte zusammen mit ihren Mitstreitern alle an einen Tisch holen, den gelben Tisch. Dort könne man sich zu diversen Themen immer wieder regelmäßig treffen und das mit allen Interessensvertretern.

Kownatzki ist Verwaltungsfachangestellte, stammt aus Brünen und lebt in einer Beziehung. Dem Thema Bildung hat sie sich ebenfalls verschrieben. Auf Platz 4 ist übrigens der Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther zu finden.

Thema Innenstadt Wesel

Im Wahlkampfprogramm, das noch im Detail erarbeitet wird, hat auch das Thema Innenstadt Raum. Oelkers beklagt - wie viele - die Leerstände und Shops, „die man sich vielleicht nicht so wünscht“. Dabei spricht sich die FDP ganz klar gegen Enteignung aus.

Für die marode Niederrheinhalle haben die Liberalen nur den Abriss als Lösung. Sie stellen sich ein Leuchtturmprojekt und eine touristische Attraktion für den Kreis Wesel vor. Der neue Bau soll neben der alten Halle stehen, die erst dann der Abrissbirne zum Opfer fällt, wenn die neue eröffnet ist.

Kindergeldbetrug aufdecken

Innovatives Denken fordert das Trio in vielen Bereichen, so beim Kombibad und bei selbst fahrenden Systemen in der Innenstadt. Zudem müsse die Stadt ein viel intensiveres Fördermittelmanagement betreiben.

Weitere Stichworte sind sanfter Tourismus, der Schutz der beiden Gymnasien und der Realschule mit einer guten Ausstattung sowie die Sicherheit. Als einen Brennpunkt nennt Oelkers den Bahnhof, der sich auch beim NRZ-Bürgerbarometer als solcher herauskristallisiert hat. Hier müsse seitens der Stadt eine personelle Verstärkung erfolgen.

Anschließen möchte man sich dem Projekt Missimo, das Kindergeldbetrug aufdeckt. Die dadurch frei werdenden Mittel könnten anderswo investiert werden.