Wesel. Am Strand, in der Scheune, im Schloss oder mit Prominenten: In 17 Jahren hat Gabriele Günter aus Wesel an vielen Orten Hochzeiten organisiert.

Eventmanagerin: Paare wollen Hochzeit als Event zelebrieren

Der Sommer ist bekanntermaßen die beliebteste Jahreszeit für Hochzeiten. Trotzdem ist Gabriele Günter derzeit nicht arbeitslos, die Planungen für 2020 stehen an. „Der Mai ist ganz schnell da“, sagt die Hochzeitsplanerin aus Wesel. Wobei: Sie startet bereits im Januar mit ihrer ersten Hochzeit in der Karibik. Inzwischen betreut Gabriele Günter mit ihrer Eventagentur „Easy Wedding and more“ zu 90 Prozent Hochzeiten im Ausland.

Wie kam es dazu, dass sie schwerpunktmäßig Hochzeiten im Ausland organisieren?

Irgendwann kam jemand auf mich zu und fragte mich: Kannst du auch eine Hochzeit auf Mallorca organisieren? Das war so kompliziert, dass mein Ehrgeiz geweckt war und ich mir sagte: Da brauchen die Paare Unterstützung. Dann habe ich mich zwei Jahre intensiv mit der Gesetzeslage auseinandergesetzt.

In welchen Ländern wird denn vorzugsweise geheiratet?

In Portugal und in Italien. Denn dort kann man am Strand direkt rechtlich heiraten. In Spanien oder Frankreich ist das nicht möglich - da finden lediglich symbolische Zeremonien statt. Aber wer mit den Füßen im Sand stehend das Ja-Wort verbinden möchte, heiratet in Portugal oder Italien.

Wie beliebt sind Hochzeiten im Ausland? Und welchen Trend beobachten sie noch?

In den Köpfen vieler junger Frauen ist es der Traum, am Strand zu heiraten. Man denkt immer, das ist die Kirche. Aber das ist definitiv rückläufig. Generell liegen freie Trauungen stark im Trend, weil das individueller und persönlicher ist.

Seit 17 Jahren ist Gabriele Günter Eventmanagerin: „Die außergewöhnlichste Hochzeit, kann auch die besonders emotionale Zeremonie sein.“ Foto: Privat

Wie viel müssen Paare heute im Schnitt für eine Hochzeit investieren?

Bei einer Gästeanzahl von 50 Personen liegt das Budget nicht unter 10.000 Euro. Das muss man definitiv einplanen. Der Preis ist stark an die Gästezahl gebunden und von der Location abhängig, die sich das Paar aussucht. Ist es der Schlosspark oder die Scheune, wo ich mich selbst miteinbringen kann?

Betreuen Sie auch Hochzeiten in der Region?

Wir sitzen hier in Wesel und machen natürlich auch Hochzeiten am Niederrhein. Das sind dann aber Paare, die wirklich dem Alltag entfliehen möchten und ihre Hochzeit als kleines Event zelebrieren wollen. Dieses Jahr haben wir eine kleine Olympiade mit den Gästen veranstaltet – das kam super an.

Werden die Ideen ausgefallener?

Genau. Natürlich ist das alles budgetabhängig – schon richtig. Aber wie viel kann man doch selbst in Eigeninitiative einbringen? Es fehlt nur manchmal die Idee – und so setzen wir uns mit den Paaren zusammen und schauen was sich in Eigenregie ins Rahmenprogramm einbringen lässt.

Gabriele Günter arbeitet mit fünf weiteren Personen im Büro in Wesel zusammen. Die Eventmanagerin organisiert die Hochzeitsmesse in der Niederrheinhalle. Die Messe findet 2020 zum neunten Mal statt - am 4. und 5. Januar.

. Die Messe findet 2020 zum neunten Mal statt - am 4. und 5. Januar.

Bei den Hochzeitsmessen holen sich die Bräute laut Günter Tipps und Beratungen, kommen nochmal auf die ein oder Idee.

Welche waren die außergewöhnlichsten und exklusivsten Hochzeiten, die Sie betreut haben?

Wir hatten schon einmal eine Hochzeit mit einem Budget von einer halbe Million Euro. Bei viel Budget zieht sich das wie ein roter Faden durch die Gestaltung: viel Florales, viele Eventmodule. Die Gäste wohnen in den schönsten Hotels. Auch einige VIP-Hochzeiten haben wir durchgeführt, da tritt dann schon mal ein Künstler auf, den man aus dem Fernsehen kennt. Aber die außergewöhnlichste Hochzeit kann auch die besonders emotionale Zeremonie sein, wenn das Paar zu zweit am Strand steht und die Emotionen überschwappen. Da liefen mir auch schon mal die Tränen. Das kann man nicht mit Geld aufwiegen.

Sie planen seit 17 Jahren Hochzeiten. Was begeistert Sie an Ihrem Job?

Dass ich nur mit glücklichen Menschen zusammen bin und an diesem schönsten Tag mit dabei bin. Und: Zu jedem Paar gehört ja auch eine Geschichte. In dem Jahr, in dem man es betreut, ist man manchmal auch Seelsorger – das gehört einfach dazu.