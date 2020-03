Wesel. Am 8. März wird der Erna-Suhrborg-Preis verliehen. In einer Ausstellung mit Künstlergespräch konnten Besucher Werke der Finalistinnen erkunden.

Ursprünglich sollte die abschließende Führung entlang der Kunstwerke der 19 Finalistinnen des Erna-Suhrborg-Preises dem Publikum nochmal einen tieferen Einblick in die Arbeiten geben. Tatsächlich waren es an diesem Vormittag in der Galerie im Centrum nur einige Teilnehmerinnen, die die Werkschau begleiteten. „Das ist womöglich dem Corona-Virus geschuldet“, vermutete Monika Berensmeier, die für die Stadt Wesel die Anwesenden begrüßte. „Es sind über 50 Bewerbungen für den Preis eingegangen, die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen.“

Außerdem wurde auch ein Schülerpreis ausgeschrieben – der Dank galt den beteiligten Kunstlehrern. Für die insgesamt 24 Werke der Weseler Schüler zwischen 11 und 18 Jahren hatte man einen Extraraum in der Ausstellung eingerichtet. Die elfjährige Liv Kanther war als einzige junge Teilnehmerin dabei. Sie hatte einen Pfau gemalt.

Erna-Suhrborg-Preisträgerin 2017: Werde mehr als Künstlerin wahrgenommen

Die Gewinnerin aus dem Jahr 2017, Edith Bein, schilderte vor der Führung, was sich durch den Preis für sie persönlich verändert hatte. „Ich werde seit der Preisverleihung als Künstlerin mehr wahrgenommen, meine Arbeiten finden sehr viel mehr Beachtung. Meine Situation ist sehr komfortabel geworden.“ Sie hoffe, dass der Preis weiterhin alle drei Jahre ausgeschrieben werden kann. „Denn wann haben Frauen sonst die Chance, ohne Kunststudium einen landesweiten Kunstpreis zu bekommen?“

Anschließend führte Edith Bein durch die Ausstellung, gab in Abwesenheit der Künstlerinnen einige Informationen. So erläuterte sie die sich mit Menschenrechten beschäftigenden Nagel-Arbeiten von Sabine Schallenberg und die mit Fingern kreierten Ölportraits der Weselerin Bianka Bauhaus. Beeindruckend wirkten die Bilder zweier alter, fast nackter Schauspieler und eines bettlägerigen Mannes der Duisburgerin Petra Andres.

Künstlerinnen stellten ihre Werke vor

Die Künstlerinnen äußerten sich persönlich zu ihren Arbeiten – so wie die Moerserin Gudrun Kleffe, die ihre Textilienwerke vorstellte, die Neukirchen-Vluynerin Elke Mank mit Malerei auf Glas und dem Thema „Krieg in Jemen“ oder die als „Upcycling“ begriffenen Heftlaschen-Objekte der Oberhausenerin Nicole Tenge. „Ich habe als Kind schon Collagen gemacht“, verriet die Weselerin Gunhild Diener und präsentierte ihre Arbeiten, die mit Tusche und Feder einen aus Texten bestehenden „Rapper“, einen „Fisch“ und eine „Baumscheibe“ zeigten.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgten die aus Spargelschalen entworfenen Papier-Lichtplastiken der Oberhausenerin Simone Kamm – wie der große „Engel der Weiblichkeit“, eine mit Schülern entworfenen Installation zum Thema „Was bist du; wenn Du nicht mehr sein musst?“ und das Foto eines sechs Meter großen Engels, den sie mit Kindern gestaltet hat. Die spärlich eintrudelnden Museumsbesucher waren begeistert. „2017 waren das nicht annähernd so künstlerisch wertvolle Sachen“, fand Nuran Suhrborg, die Ehefrau des Enkels von Erna Suhrborg. Ihr Favorit waren „die Portraits der alten Menschen, die haben uns gefesselt.“

Erna-Suhrborg-Preisverleihung im Städtischen Bühnenhaus

Die Idee, dass Freiheit leuchtet, sei „als Gesellschaftsprogramm passend für unsere Zeit“, sagte Besucherin Ursula Hoppe und entschied sich per Stimmkarte für Simone Kamm. Für sie votierte auch Gerda Penk. „Das Material finde ich spannend – und dass sie mit Kindern arbeitet. Aber man entdeckt hier so viele Stile, da ist es schwer, sich zu entscheiden.“

Gestern sah sich noch eine Fachjury die Kunstwerke an. Deren Votum fließt neben den Besucherstimmen in die Gesamtwertung mit ein. Am Sonntag, 8. März, folgt dann im Städtischen Bühnenhaus die Preisverleihung. Bis dahin ist die Ausstellung noch im Städtischen Museum zu sehen.