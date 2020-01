In Wesel führen Emma und Jonas die Liste der beliebtesten Namen an.

Wesel. Standesamt veröffentlicht Jahresbilanz: 1429 Babys wurden 2019 angemeldet, 200 Paare heirateten. Der älteste Bräutigam war stolze 91 Jahre alt.

Emma und Jonas sind die beliebtesten Namen in Wesel

Wesels ältester Bräutigam im vergangenen Jahr hat seiner Liebsten mit 91 Jahren das Ja-Wort beim Standesamt gegeben – die älteste Braut des Jahres hatte ihren 83 Geburtstag bereits gefeiert. Das Standesamt hat wieder seine Jahresstatistik bekannt gegeben.

Demnach heirateten 200 Paare im vergangenen Jahr, über 60 mehr als im Vorjahr. dabei gab es 321 Anmeldungen zur Eheschließung. Als Ort für die Trauung suchten die meisten Paare die Zitadelle aus: 145 Hochzeiten gab es im vergangenen Jahr dort. Nur 55 wählten das Rathaus für die Zeremonie vor dem Standesbeamten. Bei 117 der Paare hatten weder Mann noch Frau zuvor je geheiratet, bei 83 waren Mann oder Frau oder beide nicht ledig, heißt: Sie waren bereits geschieden oder verwitwet. Doch die Statistik hat auch Schattenseiten: Im gleichen Jahr ließen sich 101 Paare scheiden.

Mehr Jungen als Mädchen wurde in Wesel geboren

1429 Babys wurden im Jahr 2019 beim Standesamt Wesel beurkundet, sechs weitere Kinder wurden tot geboren. Immerhin 68 Zwillingsgeburten zählte das Standesamt. Die Jungs hatten mit 747 Babys die Nase vorn, 688 Mädchen wurden geboren. Es gab nur eine Hausgeburt im Jahr 2019.

Die jüngste Mutter des Jahres war erst 15, die älteste drei Mal so alt, 45 Jahre. Acht Prozent der Mütter waren keine deutschen Staatsangehörigen und fünf Prozent der Väter. Laut Statistik des Standesamtes waren 969 Mütter zum Zeitpunkt der Niederkunft verheiratet, 466 waren es nicht.

Die meisten Weseler Kinder haben nur einen Vornamen

Offensichtlich ist es inzwischen nicht mehr modern, seinen Kindern mehr als einen Vornamen zu geben. Nur 360 der neu geborenen Kindern haben zwei Vornamen bekommen, 22 erhielten drei und lediglich eins hat sogar mehr als drei Vornamen.

Die Rangliste der beliebtesten Vornamen führt bei den neugeborenen Mädchen Emma an, 20 Babys wurden so genannt. Mila (17), Leni (15) und Mia (14) folgen in der Liste bevor auf Platz fünf der traditionelle Name Marie (12) steht. Doch es gibt auch Frieda, Mathilda, Anni Greta und weitere alte Namen für kleine Mädchen.

Mehr Geburten als Todesfälle in Wesel

Bei den Jungs führt Jonas die Rangliste der beliebtesten Namen an, 18 Kinder wurden so genannt. Außerdem beliebt: Ben und Noah (je 16), Leon (15), Felix und Milan (je 11). Aber auch in der aktuellen Liste finden sich traditionelle Namen wie Johann, Hannes und Karl wieder. Sie werden in den Familien seit Generationen weitergegeben oder auch neu entdeckt.

1127 Menschen starben im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich des Weseler Standesamtes, 588 Männer und 539 Frauen. Der älteste Mann verstarb im Alter von 99 Jahren, die älteste Frau war 101 Jahre alt geworden.

Somit gab es im vergangenen Jahr 2019 im Weseler Stadtgebiet 308 mehr Geburten als Todesfälle.