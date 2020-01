Schermbeck. Das blaue Schild „Zuhause sicher“ signalisiert jetzt auch am Haus des Bürgermeisters: Dieses Gebäude ist nun sehr gut vor Einbrechern gesichert.

Einbrecher haben in Schermbeck jetzt schlechte Karten

Ob das eigene Zuhause wirklich sicher ist, ist eine Frage, mit der sich die meisten erst beschäftigen wenn eingebrochen wurde. Bürgermeister Mike Rexforth hat sich von Profis – in diesem Fall von Tischlermeister Norbert Grewing – beraten lassen. „Hier kommt jetzt keiner mehr rein“, ist er sich sicher.

Das blaue Schild „Zuhause sicher“ erhalten Bewohner oder Hausbesitzer, nachdem sich die Präventionsabteilung der Polizei davon überzeugt hat, dass entsprechende „Abwehrmaßnahmen“ ergriffen wurden.

Die Abteilung „Kriminalprävention“ kommt auf Wunsch, um das eigene Heim kostenfrei in Augenschein zu nehmen, ein Anruf unter 0281/1074420 genügt.

Hinweisschild schreckt ab

Dass das Hinweisschild Einbrecher abschreckt, zeigen Statistiken die belegen, dass diese Häuser und Wohnungen von Versuchen nahezu verschont bleiben, berichtete Kriminalhauptkommissar Markus Köper von der Abteilung „Kriminalprävention“.

2019 sei lediglich an zwei Orten – dort allerdings vergeblich – versucht worden, eingebaute Barrieren zu überwinden. Rund 500 solcher Schilder werden im Jahr im Kreis Wesel vergeben.

Das Netzwerk "Wir Zuhause - Thema Sicherheit" stellte sich bereits am 6. Juli 2017, in Schermbeck vor, vl: Udo Hrivars, Nicole Buring, Norbert Grewing, Thomas Stenkamp Foto: Gerd Hermann / FFS

„Das sind noch zu wenig“, sagt Pressesprecher Timm Wandel. Rexforth habe am Beispiel seines Vaters erfahren, was so ein Verbrechen psychisch mit einem Menschen machen kann, erzählt er. Dieser wurde bereits dreimal heimgesucht, das letzte Mal hatte er die Gauner sogar überrascht.

Vorbeugungsmaßnahmen ergreifen

Aus diesem Grund will der Bürgermeister dazu ermuntern, Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen, damit das eigene Heim auch ein sicherer Ort bleibt. Rexforth habe sich bei dem „Check“ durch Norbert Grewing, der seit mehr als zehn Jahren mit dem Netzwerk „Zuhause sicher“ zusammenarbeitet und entsprechend zertifiziert ist, auch wundern müssen.

Denn, dass das Fensterchen der Gästetoilette oder die schmalen Kellerschächte ein Einbruchsrisiko darstellen, war ihm nicht bewusst. Auch die Fensterverriegelung war nicht optimal. Vom Keller bis zum Dachgeschoss wurde das Haus nun gesichert.

„Höchstens durchs Glas kommen die Diebe noch rein, aber die Fenster zu zerschlagen kostet Zeit und ist laut, das scheuen die Ganoven“, sagt Markus Köper.

Ein guter Einbruchschutz sind auch aufmerksame Nachbarn, die bei Bedarf die 110 wählen. Timm Wandel ermutigt: „Jede Beobachtung, die verdächtig erscheint, sollte gemeldet werden“. Grewing erinnert sich lachend an eine solche Begebenheit.

Denn er saß in nach einem Kundenbesuch in Recklinghausen längere Zeit im Auto, um sich Notizen zu machen, bis die Polizei kam und ihn aufgrund eines Anrufes überprüfte.

Beim Bürgermeister waren es „randalierende“ Kaninchen in ihrem Stall, die die Nachbarn und damit die Polizei nachts auf den Plan riefen.

Wandel betont „Lieber einmal zuviel als einmal zu wenig anrufen.“