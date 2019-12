Kriminalität Einbrecher bricht in Schermbeck durch Dach und humpelt davon

Schermbeck. Ein Nachbar hat am ersten Weihnachtstag in Schermbeck einen Einbruch verhindert. Einer der Täter bricht auf der Flucht durch ein Carportdach.

Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 18.45 Uhr hörte ein 50-jähriger Schermbecker dumpfe Schläge aus dem Nachbarhaus. Der Mann und seine Ehefrau schöpften sofort Verdacht, da die Nachbarn angekündigt hatten, über Weihnachten zu verreisen.

Als der 50-Jährige in seinen Garten ging, sah er zwei dunkel gekleidete Personen auf der Terrasse des Nachbarhauses. Sie waren gerade damit beschäftigt, sich an einem der Fenster zu schaffen machen.

Der Nachbar sprach die Männer an, woraufhin das Duo auf eine Garage kletterte und über das Garagendach und einen Carport flüchtete. Auf der Flucht brach einer der Täter durch das Carportdach und stürzte zu Boden. Humpelnd und auf seinen Komplizen gestützt, setzten beide ihren Weg in Richtung Friedhof am Pastoratsweg fort.

Dort stiegen sie in einen dunklen Kleinwagen. Das Auto fuhrt schließlich über die Alte Dorstener Straße in Richtung Dorsten davon.

Hat noch jemand etwas Verdächtiges bemerkt? Die Polizei in Hünxe bittet um sachdienliche Hinweise in der Angelegenheit. Sie ist unter der Rufnummer 02858/91810-0 zu erreichen.