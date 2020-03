Das Scala-Kulturspielhaus in Wesel war voll besetzt, als York Hovest die Bühne an seinem 42. Geburtstag – von einem Ständchen begleitet – betrat. Er kam in seine Geburtsstadt, um seine kaum zu glaubende Geschichte zum ersten Mal vor großem Publikum zu erzählen.

Mit seinen zwei Mitstreitern Rainer Ballwanz und Andreas Stollreiter ist er in 50 Tagen mit einem Ruderboot 5000 Kilometer von Gran Canaria bis zur Karibikinsel Barbados über den Atlantik gerudert.

Das neuneinhalb Meter lange Boot aus Carbon ist für die Reise in Schottland angefertigt worden und erhielt den Namen „Hots“, die Abkürzung für das Projekt „Heros of the Sea“, für das die Reise überhaupt gestartet wurde. „Ich will die Helden der Meere, also all diejenigen, die sich weltweit für den Schutz der Ozeane einsetzen, in einer Datenbank zusammenfassen“, erklärt der Abenteurer.



Es geht um Aufmerksamkeit

Die Atlantiküberquerung soll dazu dienen, Gelder, Anhänger und vor allem Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Doch um das ganz große Projekt „Heroes of the Sea“ zu realisieren, musste York Hovest erstmal die Atlantiküberquerung akribisch vorbereiten. „Ich habe vorher nie gerudert. Ich hatte auch keine Erfahrung mit dem Segeln oder Bootfahren generell. Ich musste alles für die Reise neu lernen“, erklärte Hovest, der das Publikum mit Witz und Charme in seinen Bann zog.

Um sich vorzubereiten, trainierten die drei Männer einen ganzen Sommer lang auf dem Starnberger See in der Nähe von München.

Unterwegs auf Hoher See. Foto: SH

Sie probten den Ernstfall, ließen sich von einem Ärzteteam ausbilden, passten das Boot weiter an, suchten immer weiter nach Sponsoren und besorgten Proviant für 70 Tage. „Am 1. Dezember 2019 sollte es dann losgehen, aber unser Operator wollte uns wegen eines heftigen Sturms vor Gran Canaria nicht losfahren lassen“, so Hovest.

Ständige Sorge zu kippen

Sie ließen sich jedoch nicht aufhalten, fuhren trotzdem und gerieten direkt am vierten und fünften Tag in den Sturm, vor dem sie gewarnt worden waren. „Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Stundenkilometer, acht Meter hohe Wellen, kein Schlaf und die ständige Sorge zu kippen.“ 14 Stunden mussten sie in zwei winzigen Kabinen ausharren, kamen viele Kilometer vom Kurs ab und gerieten auch noch auf Kollisionskurs mit einem riesigen Tanker – eine erste Zerreißprobe.

Im Drei-Stunden-Rhythmus ruderten die Drei dann weitere 45 Tage einsam und allein über den großen Ozean, geplagt von Tropenstürmen, extremem Regen, leichten Verletzungen, Material, das kaputtging (einmal brach sogar das Ruder), und einem mehr als wunden Po.

Neben der Enge, Nässe, Hitze und dem wohl nicht angenehmsten Geruch an Bord, wurden sie jedoch auch belohnt: „Das wertvollste waren wohl die 50 Nächte unter sternenklarem Himmel. Da draußen auf dem Meer sitzt man wie in einem riesigen Planetarium.“

Irgendwann erreichten sie dann tatsächlich Barbados und konnten ihr Glück kaum fassen – auch wenn die Ankunft wegen der extremen Strömung vor der Insel beschwerlich war. „Das Gefühl, wenn man wieder festen Boden betritt, normales Essen isst, kaltes Wasser trinken kann und vor allem seine Liebsten in den Arm nimmt, die auch noch so gut riechen – das ist unbeschreiblich.“