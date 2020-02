Drogenplantagen: 43-Jähriger Hamminkelner geht ins Gefängnis

Wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilte das Landgericht Duisburg einen 43-jährigen Mann aus Hamminkeln zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Bei zeitgleichen Durchsuchungen in zwei dem Niederländer zuzurechnenden Gebäuden in Hamminkeln und Schermbeck war die Polizei am 30. Juli 2019 auf zwei Drogen-Plantagen gestoßen.

In der Wohnung in Hamminkeln gab es im Erdgeschoss zwei „Anbau-Räume“, in denen hunderte Töpfe standen. Im Obergeschoss war ein Raum, von dem aus die komplexe Technik für die Aufzucht der sensiblen Drogenpflänzchen gesteuert wurde. Das Paar hatte wohl bereits geerntet, vermutete die Polizei damals. In Schermbeck diente eine ehemalige Scheune mit einem mehrgeschossigen Wohnanbau als illegale Gärtnerei. Hier waren die Pflanzen offenbar in mehreren, so genannten „Grow-Zelten“ heran gezüchtet worden. Es fanden sich allerdings nur rund fünf Kilo Pflanzenreste von abgeernteten Gewächsen.

Ernte soll bei zehn Kilogramm gelegen haben

Die Ermittler gingen davon aus, dass in beiden Plantagen jeweils etwa 400 Pflanzen aufgezogen wurden. Der Ertrag soll, so die Polizei damals, bei mindestens zehn Kilo Drogenpro Plantage gelegen haben.

Spät in dem mehrtägigen Verfahren hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt: Er habe die Drogen-Plantagen nicht selbst angelegt und betrieben, sondern die Objekte den eigentlichen Drogenpflanzern lediglich für deren Zwecke zur Verfügung gestellt. Das Gegenteil war nicht mehr zu beweisen.

Verurteilter hatte noch Bewährung

Für den Angeklagten sprach am Ende neben dem Geständnis, dass zumindest die zweite Plantage nie erntereif geworden war. Deutlich zu Gunsten des 43-Jährigen wirkte sich auch aus, dass er auf die Rückgabe diversen technischen Equipments, vor allem aber auf 80.000 Euro Bargeld, die bei ihm sicher gestellt worden waren, verzichtet hatte. Deutlich strafschärfend wirkten sich dagegen mehrere, wenn auch nicht einschlägige Vorstrafen aus. Zur Tatzeit hatte der Mann bereits unter Bewährung gestanden.

Das Verfahren gegen die 38-jährige Ehefrau war bereits am voran gegangenen Verhandlungstag eingestellt worden. Sie hatte bestritten, etwas mit den Plantagen zu tun gehabt zu haben. Da sie mit dem Angeklagten zusammenlebte, seien DNA-Spuren an einzelnen Garten-Gerätschaften kein ausreichender Beweis, fanden die Juristen.