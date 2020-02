Discos, Kneipen, Theater: Das fehlt den Menschen in Wesel

Ausgehen in der Kreisstadt an Rhein und Lippe, das ist schon lange nicht mehr so, wie es einmal war. Denn so oft wie einst, macht dies kaum noch jemand.

Auf die Frage „Welche Ausgehmöglichkeiten würden Sie sich in Wesel wünschen?“ antworteten mehr als zwei Drittel der Befragten mit „Keine“. Sie sind sozusagen wunschlos zufrieden. Aber es gibt auch Weseler, die etwas vermissen. Für 18 Prozent sind es speziell ausgerichtete Restaurants, 16 Prozent hätten gern mehr gemütliche Kneipen, zehn Prozent Diskotheken und sieben Prozent Biergärten.

Befragte wünschen sich ein hochwertiges Programmkino

Die 24 Prozent, die in der nebenstehenden Grafik unter „Andere“ aufgeführt sind, nannten am häufigsten Kino (23-mal), Cafés (17-mal) und Theater (14-mal). Und während sich die Jüngeren unter zwanzig mehr Bars und Diskotheken wünschen, möchte sich jeder Vierte der 20- bis 29-Jährigen und der 60- bis 69-Jährigen in einer gemütlichen Kneipe niederlassen, von denen es für sie offenbar zu wenige gibt.

Einige der am Telefon Interviewten wurden auch ganz konkret, nannten ein hochwertiges Programmkino inklusive Restaurant, eine gute Weinbar mit kleinen Snacks und eine Art Brauhaus mit unterschiedlichen Biersorten als wünschenswert. Zudem solle das Rheinufer zur Promenade ausgebaut werden und Ausflugslokale am Rhein bei Büderich wären schön.

Der Weseler Kornmarkt weckt Sehnsüchte

Der Kornmarkt, wie er früher einmal war, weckt ebenfalls Sehnsüchte. Das Areal müsse wieder ausgebaut werden. Eine Mehrzweckhalle für Konzerte und ein größeres Angebot für Menschen über 50, und das auch auf der linken Rheinseite, wurden ebenfalls genannt.

Der Weseler Kornmarkt im Wandel der Zeit 1 / 7 Der Weseler Kornmarkt im Wandel der Zeit Jörg und Tanja Bluhms Eckkneipe in den 90er Jahren. Foto: Funke Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 7 Der Weseler Kornmarkt im Wandel der Zeit An Wochenenden konnte es auf dem Kornmarkt auch schon mal eng werden. Wer einen Platz wollte, musste früh genug da sein. Foto: Funke Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 7 Der Weseler Kornmarkt im Wandel der Zeit Jörg und Tanja Bluhm feierten 2016 ihr 25-Kneipenjubiläum. Foto: Funke Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 7 Der Weseler Kornmarkt im Wandel der Zeit In den 90er Jahren galt der Weseler Kornmarkt als beliebte Ausgehmeile. Nach und nach kamen jedoch immer weniger Besucher. Foto: Funke Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 7 Der Weseler Kornmarkt im Wandel der Zeit WM-Finale 2014: Die Weseler fiebern am Kornmarkt dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft entgegen. Foto: WAZ Fotopool Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 7 Der Weseler Kornmarkt im Wandel der Zeit Schlechte Laune? Nicht bei Jörg Bluhm: Der Wirt passt sich an die neuen Gegebenheiten an. Foto: Funke Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 7 Der Weseler Kornmarkt im Wandel der Zeit Luftbildaufnahme vom Kornmarkt im Sommer 2019. Foto: Funke Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mehr Freizeitangebote für Jugendliche hätten gern 37 Prozent der Befragten, 30 Prozent mehr für Senioren, 23 Prozent für Kinder.