Dirk Bolland leitet jetzt die Wache in Hamminkeln

Er habe sich „tierisch gefreut“, als ihm die neue Funktion während seines Urlaubs auf Texel angeboten wurde, erzählt Dirk Bolland, der seit Ende September neuer Leiter der Polizeiwache in Hamminkeln ist. Der 54-jährige Polizeihauptkommissar löst Polizeihauptkommissarin Astrid Krechter ab, die in die Wache Wesel gewechselt ist.

Sein neuer Posten in Hamminkeln ist für Dirk Bolland ein „Heimspiel“, denn schon seit 1978 wohnt der gebürtige Duisburger in Hamminkeln. „Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche“, sagt der neue Wachleiter, der von einem „großen Bekanntenkreis“ berichtet, durch den er viele Ansprechpartner habe, vor allem durch seine Arbeit in den Vereinen.

Seit acht Jahren ist Bolland Präsident des Bürgerschützenvereins Mehrhoog und engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 32 Jahren ist er verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, sein Hobby ist das Motorradfahren. Zuletzt war der Polizist Wachdienstführer und stellvertretender Dienstgruppenleiter der Wache in Wesel.

Mit den Bürgern eng verbunden

Landrat Dr. Ansgar Müller freute sich bei der Begrüßung der neuen Wachleiters: „Er ist ein erfahrener Polizist und genau der richtige Mann für die Wache in Hamminkeln: Er lebt seit rund 40 Jahren hier und ist eng mit den Bürgern verbunden. Er kennt Land und Leute und jede Ecke.“

Die Vorstellung des Wachleiters sei auch eine Botschaft, denn dieser sei zugleich das Aushängeschild und der Ansprechpartner der Polizei für die Bevölkerung, die Stadt, Schulen und Vereine in allen sensiblen Fragen, so Müller weiter.

Dies bestätigte auch Bürgermeister Bernd Romanski: „Wir sind froh, dass wir in Hamminkeln noch einen Standort mit einen Wachleiter haben. Das ist für uns und die Bevölkerung ganz wichtig zu sehen.“

Er freue sich, dass in Hamminkeln so engagierte Beamte ihren Dienst leisten und betonte: „Man hört ja vermehrt davon, dass Respekt und Anerkennung der Polizei gegenüber abhanden kommen. Ich glaube aber und hoffe, das ist bei uns in Hamminkeln anders. Schließlich gibt die Polizei dem Bürger auch ein gutes Sicherheitsgefühl.“

Für Hamminkeln 17 Polizisten im Einsatz

17 Polizisten sorgen zurzeit in der Stadt an der Issel für Recht und Ordnung. Rund um die Uhr ist ein Streifenwagen im Einsatz. „Wir sind bei Einsatzreaktionszeiten so gut, weil wir die Streifenwagen so dezentral vorhalten“, begründet Landrat Müller die „schnelle Hilfe“ der Polizei auch in dem weitläufigen Stadtgebiet.

Dieses schnelle Agieren – vor allem in Not- und Gefahrenlagen – sei für ihn als Wachleiter ein besonderer Ansporn, ergänzt auch Dirk Bolland: „Da kommt dann mein Helferblut, mein Polizeiblut durch.“