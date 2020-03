Polizei Diebe stehlen in Wesel nachts einen Wohnwagen

Wesel. Polizeibeamte konnten vor Ort unbekannte Reifenspuren feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nun werden Zeugen gesucht.

Unbekannte stahlen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Wohnwagen, der an der Schermbecker Landstraße in Wesel abgestellt war.

Gegen 20 Uhr hatte sich der Caravan der Marke „Hobby“ noch auf der Grundstücksauffahrt unter einem Carport zwischen den Feldwegen Am Dülmen und Am Stratenberg befunden.

Am nächsten Morgen gegen 6.10 Uhr stellte eine Zeugin den Diebstahl fest und meldete ihn zunächst der Besitzerin, die daraufhin die Polizei verständigte. Der Wohnwagen ist auf das amtliche Kennzeichen WES-B 2013 zugelassen und hatte einen Fahrradträger.

Polizeibeamte konnten vor Ort unbekannte Reifenspuren feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter Telefon 0281 / 107-0.