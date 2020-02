Die Vorfreude der Narren in Wesel und Umgebung steigt

In Wesel läuft der Kartenvorverkauf für die große Gemeinschaftssitzung der Feldmarker Karnevalsvereine KVC und FKK am Samstag, 8. Februar, ab 19 Uhr in der Niederrheinhalle gut. Noch gibt es Tickets im Vorverkauf am XXL-Point, auch eine Abendkasse wird es geben.

Zuvor geht es an diesem Samstag bereits bei der inklusiven närrischen Party „Karneval Kunterbunt“ an gleicher Stelle ab 14.30 Uhr rund.

Das 1. Dinslakener Narrenkomitee „Die Pinguine“ lädt am Sonntag, 9. Februar, zur Herrensitzung in die Niederrheinhalle – Beginn ist hier um 10 Uhr. Tickets gibt es unter 0281-50382, mehr Infos auch unter www.dinslakener-pinguine.de.

Die großen Prunksitzung des Elferrats der Kolpingsfamilie Wesel steigt am Samstag, 15. Februar, ab 19.11 Uhr in die Niederrheinhalle – auch hierfür gibt es noch Eintrittskarten.

Zur gleichen Zeit startet im Festzelt „Am Kuhport“ in Ginderich die Büttensitzung der Karnevalsgemeinschaft der Gindericher und Vereine (KGV) – weitere Infos dazu online unter www.kgv-ginderich.de.

Kinder und Jugendliche kommen am Sonntag, 16. Februar, in Wesel groß raus: Um 13.30 Uhr beginnt der Empfang des Kinderprinzenpaares samt Gefolge durch die Bürgermeisterin im Ratssaal, danach schließt sich gegen 14 Uhr der Zick-Zack-Zug an, der vom Rathaus durch die Innenstadt verläuft und gegen 15 Uhr dann die Niederrheinhalle erreicht. Dort geht es dann mit einer Kinderkarnevalssitzung weiter.

Am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, sind ab 11.11 Uhr die „Wilden Weiber“ beim Rathaussturm an der Reihe.

Der Weseler Rosenmontagszug dürfte wieder tausende Narren anlocken. Foto: Gerd Hermann / FFS

Altweiberkarneval wird unter anderem ab 16 Uhr im Weseler Kolpinghaus gefeiert – in der Bislicher Gaststätte Pooth feiern ab 16.11 Uhr die Bislicher Landfrauen gemeinsam mit der KFD. Auch in Ginderich geht es an diesem Tag bei der KFD im Festzelt am Kuhport ab 15.11 Uhr rund.

Die „Bürckse Knallerfrauen“ laden an Weiberfastnacht zum Frauenkarneval mit dem Motto „Karneval feiern wir ganz groß, bei der KFD Büderich ist echt was los“ ins beheizte Festzelt auf dem Marktplatz ein. Los geht’s hier um 15.11 Uhr, ab 18 Uhr werden dann auch Männer ins Zelt gelassen.

Eine große Kinderkarnevalssitzung in Ginderich startet am Samstag, 22. Februar, um 15.11 Uhr.

Das Närrische Parlament startet am Sonntag, 23. Februar, um 10.30 Uhr in der Niederrheinhalle mit der Eselordenverleihung. Der Eintritt ist frei, Reservierungen über Wesel-Marketing unter 0281-2032606.

Am Abend des 23. Februar folgt ab 19.11 Uhr im Zelt auf dem Büdericher Marktplatz die Sitzung des Elferrats der St.-Petri-Junggesellen – mehr gibt’s online unter www.junggesellen-buederich.de.

Der Weseler Rosenmontagszug des CAW setzt sich am 24. Februar ab etwa 12.30 Uhr an der Kolpingstraße in Bewegung.

In Ginderich zieht der Bollerwagenzug ab 11.11 Uhr am Festzelt am Kuhport los, ab 11 Uhr schlängelt sich in Bislich ab dem Pastor-Kühnen-Platz der kleine Zug durchs Storchendorf.

Hamminkeln ganz jeck

Die Karnevalsparty in Dingden steigt am Donnerstag 20. Februar um 18.11 Uhr. Zu ihrer Karnevalssitzung lädt die KFD St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln am Dienstag, 18., sowie am Donnerstag, 20. Februar, ins Pfarrheim am Marienplatz ein. Das Programm beginnt jeweils um 16 Uhr.







Prächtige Laune beim Rosenmontagszug in Dingden Foto: Erwin Pottgiesser / FFS

Am Tag darauf, am Freitag, 21. Februar, folgt ab 15 Uhr der Büttennachmittag der Karnevalsgemeinschaft Brünen am KKS-Schießstand. Unter 0178-6394969 können dafür Karten bestellt werden.

Die 13. Dingdener Karnevalsnacht beginnt am Samstag, 22. Februar, um 19.11 Uhr im beheizten Festzelt an der Krechtinger Straße – der Karnevalsclub Dingden lädt dazu ein.

Zu seiner 25. Karnevalssitzung bittet der Hamminkelner Verkehrsverein (HVV) am Samstag, 22. Februar, ab 19.11 Uhr ins Bürgerhaus Friedenshalle an der Marktstraße 17 in Hamminkeln.

Zeitgleich geht auch die Sitzung der Karnevalsgemeinschaft Brünen am KKS-Schießstand los – hierfür gibt es Eintrittskarten bei Schreibwaren Stenk sowie unter Telefon 0178-6394969.

Der Karnevalsclub Dingden startet am 24. Februar seinen Rosenmontagszug mit Afterzugparty um 10 Uhr in der Krechtinger Straße in Dingden.



Hünxe Helau!

Unter dem Motto: „Ein bisschen Spaß muss sein – jeck wir‘se von allein!“ veranstaltet der 1. KV Jeck in Hünx‘ am Samstag, 15. Februar, von 15.11 - 17.11 Uhr im Vereinsheim STV, In den Elsen 28, in Hünxe eine kunterbunte Party für Vier- bis Zehnjährige. Der Eintritt pro Kind inklusive Freigetränk und Candybar beträgt 4,50 Euro.

Die Karten sind erhältlich in Hünxe bei der Bäckerei Schollin und Praxis Wefelnberg Auch dieses Jahr stürmen die jecken Hünxer Weiber um 16.11 Uhr am Donnerstag, 20. Februar, zum 20. Mal das Hünxer Rathaus mit anschließendem Ritterschlag. Treffpunkt ist um 15.45 Uhr vor dem Rathaus.

Danach folgt der Zug durchs Dorf sowie ab 19.11 Uhr im Vereinsheim des STV Hünxe der traditionelle Möhneball.

Karten gibt es im Vorverkauf in Hünxe bei der Bäckerei Schollin sowie in der Praxis Wefelnberg. Rosenmontag, 24. Februar, läuft im Tacheles, Wilhelmstraße 1, ab 16.11 Uhr die traditionelle Karnevalsfete.



Närrisches Schermbeck

Zum Kinderkarneval in der Schermbecker Kolping-Begegnungsstätte sind am Freitag, 14. Februar, von 16 bis 18 Uhr alle Sechs- bis Achtjährigen eingeladen, die Neun- bis Zwölfjährigen feiern danach von 19 bis 21.30 Uhr.

Die Theatergruppe „Frauensache“ bietet ihr närrische Show am Donnerstag, 20. Februar (Altweiberfastnacht), Freitag, 21. und Samstag 22. Februar – mit anschließender Party ab 20.30 Uhr, zu der auch Männer eingeladen sind. Start ist jeweils um 17.30 Uhr im Saal Ramirez.

Karnevalistischer Höhepunkt in Schermbeck wird in diesem Jahr das 18. Schubkarrenrennen der Kolpingsfamilie rund um die katholische St.-Ludgerus-Kirche sein: Am Karnevalssonntag, 23. Februar, erfolgt der erste Startschuss um 14.01 Uhr auf dem „Schlopiring“ – die Rennstrecke verläuft über die Schloßstraße, Erler Straße, An der Kirche und Brunnenstraße.

20 Gruppen wetteifern alle vier Jahre bei dem ganz eigenen Karnevalsumzug der Kolpingsfamilie um Ruhm und Ehre mit Geschwindigkeitslauf, Hindernislauf, Mottolauf und vermutlich noch einer Publikumsrunde. Die verkleideten Teilnehmer bauen eigene Wagen. Einzige Bedingung: Eine Schubkarre mit einem Rad, ein Fahrer und einer, der schiebt.