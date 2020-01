So spannend, aufregend und zugleich amüsant ist Physikunterricht normalerweise eher nicht. Doch dank der preisgekrönten Wissenschafts-Show „Physikanten & Co.“ staunten und lachten gestern die etwa 550 Mädchen und Jungen der Weseler Konrad-Duden-Realschule über Physik-Experimente in der Aula ihrer Schule.

„Naturwissenschaften haben an unserer Schule einen besonders hohen Stellenwert“, betonte Schulleiterin Heike Böken-Heinemann in ihrer Begrüßung. Sie wusste aber auch, „dass die Fächer sonst eher theoretisch“ behandelt werden und bei „weitem nicht so spektakulär wie heute.“

Sie dankte dem Förderverein, der das naturwissenschaftliche Spektakel finanziell ermöglicht hat. und sie lobte Lehrerin Benita Banach, die die Physikanten nach Wesel geholt hatte.

Sunga Weineck hält einen Becher über seinen Kopf, der er zuvor zur GHälfte mit Cola gefüllt hatte. Foto: Markus Weissenfels / FFS

Wie ein leicht zerstreuter Professor kam Dr. Otto Liebermann im weißen Kittel auf die Bühne. Dargestellt wurde er von Klaus Prangenberg, der in Köln lebt und als frei schaffender Regisseur und Schauspieler, Autor und Musiker auftritt.



Amüsante Physik dank Sunga

Als Entertainer bei den Physikanten bewies Sunga Weineck wieder aufs Neue: Das Parkett der Physik ist längst nicht so trocken wie gedacht.

Dass die Zentrifugalkraft auch das Wasser in einem halbvollen Becher bei genug Schwung nicht auslaufen lässt, bewies Sunga zu Beginn. Dann gab’s den ersten Knalleffekt, als beim Knallgas-Experiment eine Dose hochgeschleudert wurde.

Mit Super-Absorberpulver wurde Cola in Sekundenschnelle fest und verblüffte die Schüler ebenso wie kurz später eine elektrisch aufgeladene, scheinbar magische Plastikfolie.





Die Schüler biegen sich vor Lachen: Prof. Dr. Lieber­mann und sein Assistent liefern sich spritzige Wortduelle und führen mit einer einzigartigen Mischung aus Charme, Witz und Wissen durch das Programm - das kommt bei den Mädchen und Jungen sowie auch bei ihren Lehrern gut an. Selbst , wenn nicht jeder Trick gelingt.



Feuer-Tornado bis an die Decke

Ein Feuer-Tornado bis zu Decke der Aula gehörte ebenso zu den Höhepunkten des wohl aufregendsten Physik-Unterrichts des Jahres, wie riesige Qualm-Ringe in Größe eines Mini-Trampolins, die die Physikanten durch die Aula pusteten.





Aber keiner brauchte Angst zu haben: Mehrere Feuerwehrleute waren mit im Saal.

Dank flüssigem Stickstoff gab’s beim großen Finale der Show nochmal einen richtigen Knalleffekt, als mit ohrenbetäubendem Lärm aus einer Tonne Dutzende Schwämme wie aus einem Vulkan herauskatapultiert wurden.