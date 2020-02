Die Ministerin verspricht den Landwirten in Wesel Reformen

Als Gastrednerin sprach NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser am Freitag beim achten Weseler Agrarforum im Saal der Gaststätte Schepers vor rund 135 Landwirten. Sie kündigte während ihres Vortrages einige Reformen an, die ihre Landesregierung in jüngster zeit auf den Weg gebracht habe.

Und sie stellte sich den Fragen der Bauern, die ihre Sorgen äußerten, wie Wilhelm ten Huf. Der Milchviehhalter aus Drevenack redete Klartext: „Es passt mir nicht, dass wir immer als Prügelknaben hingestellt werden, wir sind immer an allem schuld. Wie muss ich mit FFH-Auflagen und Naturschutz umgehen? Da kann ich demnächst besser die Bude direkt zumachen. So kann es nicht weitergehen!“

Die Ministerin reagierte darauf verständnisvoll und gab zu, dass in den vergangenen Jahren Fehler gemacht wurden.

Man müsse sich fragen, was denn eigentlich passiert sei zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft – und wieso das Verhältnis so schwierig geworden sei: „Jeder isst gerne, aber über die letzten zehn Jahre ist es so gewesen, dass es keine deutliche, öffentlichkeitswirksame landwirtschaftliche Interessenvertretung in unserer Gesellschaft gegeben hat. Wir müssen daran arbeiten, dass die Landwirtschaft präsenter in der Öffentlichkeit wird.“

Im Publikum sitzen die eingeladenen Landwirte und Gäste. Foto: Markus Weissenfels / FFS

Auf mehreren Gebieten, sei bereits einiges auf den Weg gebracht worden, hatte Heinen-Esser zuvor berichtet.

Die beiden Themen Düngeverordnung und Insektenschutzprogramm hätten in der Landwirtschaft zuletzt für große Verärgerung gesorgt.

„Als ich im Jahr 2013 aus dem Bundestag ausgeschieden bin, begannen die Arbeiten an der Düngeverordnung. Das war ein sehr zäher Prozess zwischen Politik und Lobby, dem deutschen Bauernverband, mit dem Ziel Regeln zu haben, die nicht allzu scharf sind.“

Fehler bei der Düngeverordnung

Dann habe die Politik den Fehler gemacht, sich auch darauf einzulassen. „Es war allen Beteiligten klar, dass diese Düngeverordnung tatsächlich nicht bestand haben wird vor der Europäischen Kommission.“ Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner habe damals vor einem echten Scherbenhaufen gesessen.

Ab Sommer 2019 habe es ständige Gespräche zwischen Bund und Ländern, Bauernverbänden und Wasserversorgern gegeben.

Das Publikum lauscht der Ministerin. Foto: Markus Weissenfels / FFS

„Wir in Nordrhein-Westfalen haben etwas getan: Wir gehen hin und überprüfen die Messstellen – die Datengrundlagen müssen stimmen. Schon jetzt haben wir festgesellt, dass zehn Prozent der Messstellen nicht in Ordnung sind.“

Fehler bei den Messstellen

Das Messstellennetz müsse nun in Ordnung gebracht werden. Und: „Wir bauen 200 zusätzliche Messstellen. Die Binnendifferenzierung steht kurz vor dem Abschluss – wir haben eine Reihe von Messstellen, die grün sind, obwohl sie in einem roten Gebiet liegen. Wir legen deshalb zurzeit eine neue Modellierung vor.“

Die dann überarbeitete Düngeverordnung werde auf einer anderen Grundlage stattfinden. „Das ist eine Chance für unsere Landwirtschaft hier in NRW tatsächlich vernünftig weiterzuarbeiten.“

Chance der Digitalisierung

Zum Ackerbau sagte die CDU-Politikerin: „Die Chance liegt in der Digitalisierung, auch um weniger Pflanzenschutzmittel zu nutzen. Das ist der absolute Schlüssel der Zukunft, hier mit neuen Technologien und neuen modernen Maschinen voranzugehen.“

Der Flächenverbrauch sei ein großes Problem, „Deshalb werden wir in 14 Tagen im Kabinett ein Flächensparprogramm einbringen – mit einem wesentlich besseren Flächenmanagement.“ Man müsse mit Flächen wesentlich klüger umgehen.

Bei diesem Thema habe sich die Ministerin auch auf der Hinfahrt nach Wesel geärgert: „Warum haben die Leute alle Schottergärten und schreien ständig danach, dass wir Insektenverlust haben – das macht mich wahnsinnig!“

Kreislandwirt für Tötung des Wolfes

Johannes Leuchtenberg, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Wesel, lobte in seiner Rede ausdrücklich die Initiative „Land schafft Verbindung“. Und er bezog eindeutig Stellung zur Wölfin „Gloria von Wesel“ aus Schermbeck: „Sie hat am 24. Dezember das zweite Mal innerhalb von einer Woche alle Kriterien erfüllt, um entnommen werden zu können. Der Wolf muss weichen – zum Schutz der Artenvielfalt.“