Schermbeck. Die Kulturstiftung bietet drei „Wohnzimmerkonzerte“ – am 8. März kommt die Band Fortuna Ehrenfeld später Florian Ostertag und Gregor McEwan.

„Manchenmal muss man die Gelegenheit auch beim Schopfe packen und zugreifen“, sagt Bürgermeister Mike Rexforth mit einem Strahlen im Gesicht. Soeben hat er – gemeinsam mit Sabrina Greiwe und Marcell Oppenberg – bekanntgegeben, dass die Kulturstiftung Schermbecker Landhelden ihr aktuelles Programm mal eben um drei Wohnzimmerkonzerte ergänzt haben.

„Für uns wird ein Traum wahr“, erklärt Rexforth, als er über den Auftritt des Trios Fortuna Ehrenfeld am Sonntag, 8. März, in der ehemaligen Reformierten Kirche berichtet.

Fliegt am 14. Mai in Schermbeck ein: Florian Ostertag Foto: pr

„Das ist eine der 2019 und auch in diesem Jahr meist beachteten deutschen Bands“, schwärmt der Bürgermeister, der sich selbst als „begeisterter Fan“ der Musiker aus Köln outet. Er habe deren Sänger und Band-Leader Martin Bechler kürzlich persönlich auf ein Bier getroffen und ihn dabei gefragt, ob er nicht Lust habe, mal bei den Schermbecker Landhelden aufzutreten: „Klar mach ich. Ich finde Eure Idee super! Ich finde Dich super“, habe Bechler damals zu Rexforth gesagt, erzählt der Bürgermeister.



Zur Vorbereitung auf die Tour

Im Januar habe er dann eine Mail von dem Band-Chef bekommen mit der Anfrage, ob Fortuna Ehrenfeld vor ihrem Tour-Start am 1. April als Vorbereitung mit einem „Probe-Konzert“ nach Schermbeck kommen dürfe – zu einem Wohnzimmerkonzert.

Gesagt, getan, machten die Landhelden den Termin klar: Nun kommt das Trio also am 8. März und tritt ab 20 Uhr vor 80 Zuschauern auf. „Ich hätte es ja auch bei mir im Wohnzimmer gemacht, aber wir haben gerade einen neuen Holzboden“, ergänzt Rexforth.

Ab 18 Uhr gibt es an diesem Samstag bereits zum „Aufwärmen“ ein Stelldichein im benachbarten Heimatmuseum. Karten für das exklusive Konzert gibt’s nur telefonisch unter 02853-910200.

Mit Florian Ostertag kommt am Freitag, 14. Mai, dann „einer der begehrtesten deutschen Musiker“, so Rexforth, in die Reformierte Kirche von Schermbeck. Um 20 Uhr tritt der Singer-Songwriter solo auf – er dürfte vielen als Mitglied der Band Philipp Poisel bekannt sein. Ostertag spielt Gitarre, Mandoline, Klavier, Harmonium und Akkordeon.



Musiker kickte früher gegen Schermbeck

Gregor McEwan bildet dann am Sonntag, 1. November, ab 19 Uhr den Abschluss der Wohnzimmerkonzerte – ebenfalls in der ehemaligen Reformierten Kirche. Als Hagen Siems wurde er 1982 in Haltern geboren.

Gregor McEwan in Aktion. Foto: Nordert Prümen / FFS

„Er konnte sich gut erinnern, dass er früher öfter in Schermbeck Fußball gespielt hat – mit seiner Mannschaft SV Bossendorf hier aber regelmäßig eins auf die Mütze bekommen hat“, berichtet Mike Rexforth schmunzelnd über seinen Austausch mit dem Musiker.

Karten für die Auftritte von Ostertag und McEwan gibt’s für zwölf Euro im Vorverkauf unter 02853-910200 – oder auch über die Homepage www.schermbecker-landhelden.de und bei Eventim.







>>> DIE FÖRDERUNG DER KULTUR IN SCHERMBECK IST DAS ZIEL DER STIFTUNG:





Die Kulturstiftung Schermbeck trägt bereits seit ihrer Gründung im Jahre 2004 dazu bei, die vielfältigen kulturellen Aufgaben in der Gemeinde Schermbeck zu fördern.

Dank der Stiftungsgründer, der Niederrheinischen Sparkasse und der Volksbank Schermbeck, konnten diese auch langfristig finanziell abgesichert werden.

2019 entschieden sich die Kulturschaffenden, die abwechslungsreichen Veranstaltungen aus den Bereichen Klassik, Jazz, Rock, Pop und Vortrag unter dem Namen „Schermbecker Landhelden“ anzubieten.

„Name und Logo deuten mit einem Augenzwinkern an, wie sich die Veranstaltungsreihe versteht – nämlich sympathisch, ländlich geprägt und unaufgeregt cool“, so die Landhelden.