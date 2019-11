Die Atmosphäre beim Weseler Winter macht’s

Im zügigen Tempo drehte André Dittmann mit seiner Tochter Leonie ein paar Runden über die Eisfläche, während seine Frau Katharina mit dem einjährigen Sohn Luca an der Bande stand und zuschaute. „Es macht richtig viel Spaß“, sagte Leonie, als sie ganz leicht außer Atem angefahren kam. „Ich bin zwar dreimal gestürzt, aber das tat gar nicht weh.“

Gemütliche Atmosphäre

Mutter Katharina Dittmann lächelte. Für sie und ihre Familie ist der Weseler Winter ein fester Termin im Kalender. „Hier herrscht immer eine schöne gemütliche Atmosphäre“, betonte Katharina Dittmann. Sie selbst tauschte die Schlittschuhe nach einer knappen Stunde aber wieder gegen ihre normalen Schuhe ein. „Als Erwachsener hat man das Gefühl, ganz schön schwere Gewichte an den Füßen zu haben“, sagte sie schmunzelnd.

Am Freitag wurde die 300 Quadratmeter große Eisbahn vor der historischen Kulisse am Berliner Tor eröffnet. Direkt am Samstagabend gab es mit Livemusik der Sängerin Klea das erste Highlight des Programmes, das bis zum 15. Dezember in die Weseler Innenstadt locken soll.

Die Eisbahn lockt vor allem junge Leute an. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Auf der Eisbahn war es recht voll. Die einen flitzten gekonnt durch die Menge, die anderen waren augenscheinlich froh, sich an der Bande festhalten zu können. Dazu lief Weihnachtsmusik vom Band. Klassiker, wie „Last Christmas“, durften da natürlich auf gar keinen Fall fehlen. An einem der Stehtische machten es sich die drei Familien Goetzke, Matus und Hochstrat gemütlich. „Die Stimmung ist super und der Glühwein schmeckt“, sagte Hanns Goetzke.

Die Truppe war am Samstag schon zum Wiederholungstäter geworden. Sie besuchte den Weseler Winter bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen. „Die Atmosphäre ist toll und man trifft hier viele nette Leute“, so Goetzke. Gegen die Kälte waren sie nicht nur mit heißen Getränken, sondern auch mit einer Wärmflasche gewappnet. Die ging immer reihum. Wem kalt war, der bekam die Wärmflasche als nächstes.

Feuerschalen und Heizpilze

Wer nicht so gut vorbereitet war, der suchte sich einen Platz an den Feuerschalen und Heizpilzen. Glühwein und heiße Schokolade gingen im Eiltempo über die Theke. „Der Glühwein ist leider nur mittelmäßig. Er könnte etwas heißer und leckerer sein“, stellte eine Besucherin ernüchternd fest.

Die Stimmung sei aber gut gewesen, sagte die Frau, die die Veranstaltung zum ersten Mal besuchte. In der Holzhütte, die mit vielen Lichterketten dekoriert ist, direkt neben der Eisbahn, trat am Samstagabend die 22-jährige Sängerin Klea auf. Sie überzeugte mit einfühlsamen Stücken, begleitet am Keyboard und an der Gitarre und stimmte so schon einmal auf die Weihnachtszeit ein.

Und das läuft diese Woche

Das Programm des Weseler Winters geht weiter. Am heutigen Montag sowie Dienstag und Mittwoch wird jeweils ab 19 Uhr die Vorrunde der Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen auf der Eisbahn am Berliner Tor ausgetragen.

Am Donnerstag, 28. November, findet von 16 bis 20 Uhr der Feierabendmarkt mit einem Weihnachtsspecial statt. Von 18 bis 20 Uhr gibt es zudem einen After-Work-Club mit DJ.

Der Adventmarkt am Dom öffnet am Samstag, 30. November, 11 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, 11 bis 18 Uhr.