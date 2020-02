Diamantene Hochzeit bei den Brandenburgs in Hamminkeln

Für Lislotte Brandenburg, geb. Schniedertöns, und Karl-Heinz Brandenburg aus Hamminkeln ist der 19. Februar ein ganz besonderer Tag. Zum einen jährt sich ihr Hochzeitstag zum 60. Mal und zum anderen feiert Karl Heinz Brandenburg seinen 83. Geburtstag. „Ich vergesse den Hochzeitstag nie“, erzählt er lachend.

Zum Tag ihrer Diamantenen Hochzeit erwarten sie den Bürgermeister und vielleicht einige spontane Gäste, denn feiern wollen sie das Ehejubiläum im Sommer im Garten ihrer Tochter. Silvester 1958/59 hat sich das sympathische Paar kennen gelernt, berichten sie und lächeln sich an. Beide waren mit Freunden im ehemaligen Weseler Tanzlokal Lilienfee eingekehrt um den Jahreswechsel dort zu feiern.

Fußball ist ihr gemeinsames Hobby

„Ich saß an der Theke und hab sie sofort entdeckt“, berichtete Karl-Heinz Brandenburg. Als sich Lis dann ein Getränk besorgte, habe er die Gelegenheit genutzt und sie angesprochen. Den Abend haben sie dann gemeinsam verbracht und sich fortan regelmäßig getroffen. Es hat direkt gefunkt zwischen den beiden, die auch ein gemeinsames Hobby teilen. Fußball nämlich.

Im Jahr 1959 hat sich das gleichaltrige Paar das Eheversprechen gegeben und am 19. Februar 1960 geheiratet. Morgens ging es zum Standesamt und danach in die Kirche. Gefeiert haben sie eher bescheiden, berichten sie, denn der Großvater der Braut war kurz vorher gestorben. Das Paar ist nach der Hochzeit nach Hamminkeln gezogen und hat drei Kindern das Leben geschenkt. Mittlerweile haben die Brandenburgs drei Enkel und zwei Urenkel.

Als Verteidiger beim Weseler Spielverein

Der gelernte Maurer Karl Heinz Brandenburg hat in jungen Jahren auf dem Fußballfeld als Verteidiger im Weseler Spielverein gespielt, bis er sich im Alter von 29 Jahren verletzte. „Ich hab ab und zu auch mal als Torwart ausgeholfen und mir dabei einen Kahnbeinbruch zugezogen.“ Damit war seine Fußballkarriere vorzeitig beendet.

Fußball ist aber immer noch ein großes Thema im Leben des Paares. Zum einen haben sie das Gen wohl an ihre Tochter Heike vererbt, denn auch diese spielte einige Jahre aktiv in einer Frauenfußballmannschaft in Duisburg. Zum anderen verfolgen sie fast täglich unzählige Spiele im Fernsehen. Auch international kennen sich die Beiden gut in der Fußballszene aus.

Gerne auf Tour in der Umgebung

Wenn das Wetter es zulässt, unternehmen sie gern auch Radtouren. Karl-Heinz Brandenburg fährt allerdings aufgrund gesundheitlicher Probleme mittlerweile mit dem E-Scooter. Meist sind es Strecken um 35 Kilometer auf denen sie die Umgebung erkunden. Für die Zukunft wünscht sich das Jubelpaar noch viele gemeinsame Jahre in Gesundheit. Die NRZ schließt sich den Wünschen gern an und gratuliert herzlich. . . .