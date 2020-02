Hamminkeln: Der Bürgerbus ist ein Mehrhooger Erfolgsmodell

Zum traditionellen Fahrerfrühstück hatte der Bürgerbus-Verein Mehrhoog in die Begegnungsstätte eingeladen. Um 9.30 Uhr war der Raum mit 32 aktiven ehrenamtlichen Fahrern gefüllt und es konnte zur Begrüßung mit einem Sekt angestoßen werden. Das Fahrerfrühstück bereitete in diesem Jahr Waltraud Sent mit ihrem siebenköpfigen Team von „Mehrhoog-Hilft“ vor. Die Fahrer waren von Qualität und Auswahl begeistert.

Der 1. Vorsitzende Peter Timm gab einen kurzer Rückblick auf das erste Amtsjahr des 2019 neu gewählten Vorstandes, der in der neuen Konstellation einige Herausforderungen meistern musste. Ein Höhepunkt war die Anschaffung des neuen Bürgerbusses inklusive Feierlichkeiten und Segnung.

Die Fahrgastzahlen steigen stetig

Seit September fährt der Bürgerbus im Stundentakt. Diese Änderung hatte laut Peter Timm zur Folge, dass die Fahrgastzahlen stetig steigen. „Im Monat Januar 2020 wurden so viele Personen befördert wie noch in keinem Monat seit Bestehen des Bürgerbusvereins. Das Ganze wäre nicht so erfolgreich verlaufen, wenn der Vorstand nicht so reibungslos und harmonisch funktioniert hätte und auch nicht, wenn alle Fahrer die neuen Änderungen nicht so akzeptiert hätten.“

Abschließend wurde auch die Planung für gemeinsame Unternehmungen in 2020 erwähnt, als da wären das traditionelle Grillen sowie der immer sehr beliebte Ausflug. Natürlich wurde, wie jedes Jahr, das Wissen rund um den Bus aufgefrischt und über Neuerungen gesprochen.

Weitere Informationen zum Bürgerbus hat der Vorstand unter