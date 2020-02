Die Angst vor dem Coronavirus geht offenbar überall um. So auch am Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel. Dort baten nach dem langen freien Karnevalswochenende am Mittwoch zwei Schülerinnen der Oberstufe Rektorin Dorothee Brauner darum, dass sie nicht in der Nähe einer Klassenkameradin sitzen möchten, wie Brauner der NRZ selbst mitteilte.

Die Schülerin hatte nämlich gerade einen Trip nach Mailand hinter sich, das in der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Lombardei liegt.

Schulleiterin will Panik verhindern

Zwar zeige das Mädchen keine Krankheitsanzeichen, doch zur Sicherheit bat Brauner dessen Mutter darum, das Kind zu Hause zu lassen.

Die Schulaufsicht bestätigte die Haltung der Schulleiterin, die eine Fürsorgepflicht für ihre Schüler hat. Die Nachricht sprach sich nicht nur an der Schule schnell herum. Auch von außerhalb seien im Sekretariat Anrufe eingegangen.

Brauner möchte verhindern, dass nun panisch reagiert wird. Sie betont, dass es keinen Coronafall an ihrer Schule gibt und das Mädchen am Montag wieder zum Unterricht kommen kann, wenn es keine Symptome hat. (P.H.)