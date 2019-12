CDU Wesel: Pflege von städtischem Grün durch Paten belohnen

Das Rätselraten um den CDU-Bürgermeisterkandidaten in Wesel wird erst Ende Januar beendet sein. Und so gehen die Spekulationen weiter, wer am 13. September gegen Amtsinhaberin Ulrike Westkamp antreten wird.

Parteivorsitzender Sebastian Hense und Fraktionschef Jürgen Linz bleiben bei ihrem Zeitplan, der vor der Sommerpause mit dem ersten Zusammentreffen der so genannten Findungskommission begann. Dabei steht laut Hense fest: „Wir werden keinen Zählkandidaten aufstellen.“ Und: Wenn der Aspirant oder die Aspirantin für den Chefsessel im Rathaus benannt ist, sei der Wahlkampf noch lang genug.

Beibehalt der Stichwahl wird bedauert

Dass es nun wieder die Stichwahl geben wird, wenn einer der angetretenen Kandidaten nicht die absolute Mehrheit der Wählerstimmen auf sich vereinigt, bedauern die beiden Christdemokraten. Das Echo bei den Wählern sei dann erfahrungsgemäß nicht mehr so groß. Doch nun sei es so, dass man sich auf einen 14 Tage längeren Wahlkampf einstelle. Anfang März sollen die Kandidaten für die einzelnen Wahlbezirke aufgestellt werden.

Erfreut sind Linz und Hense über die Abschaffung des umstrittenen Kanal-TÜVs durch die Landesregierung. Das werde vor allem auch die Gindericher und Blumenkamper freuen, die ihren Grund und Boden in Wasserschutzgebieten haben. Und so müsse die Stadt nun die Satzung entsprechend ändern - ein Antrag, den die CDU bereits an die Bürgermeisterin weitergeleitet hat.https://www.nrz.de/staedte/wesel-hamminkeln-schermbeck/dichtheitspruefung-was-nun-id11004874.html

In einem weiteren Schreiben geht es der Union um mehr Sauberkeit und schönere Grünanlagen. Ein Wunsch ist dabei, die vor Jahren angelaufene Aktion „Wesel am R(h)einsten“ wieder mit Leben zu füllen. Am Ende soll möglichst eine Art Ganzjahreskonzept stehen und nicht nur der Frühjahrsputz, der allerorts Anfang März betrieben wird.

Sprengwasserpauschale oder Freikarte fürs Bad

Verstärkte Partnerschaften mit Bürgern könnten die Lösung sein, um in den weiter prognostizierten heißen Sommern Pflanzen vor dem Verdursten zu bewahren. Sie sollten sich aber nicht nur für die Bewässerung melden, sondern auch für die Grünflächenpflege. Im Gegenzug schwebt der CDU vor, die Sprengwasserpauschale der Betroffenen zu erhöhen oder etwa eine Freikarte fürs Schwimmbad als Dankeschön weiterzugeben. Auch mehr Personal beim städtischen Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) wünscht man sich. Dieses Anliegen soll der neue Geschäftsführer Franz Michelbrink mit auf den Weg bringen.

Richtung der Fraktion „Wir für Wesel“ (WfW), vier ehemalige CDU-Politiker, die ihre Mandate mit in die neue Wählergemeinschaft genommen haben, sind sich Linz und Hense einig, dass sie immer noch nicht verstanden haben, wie Politik funktioniert. Sie hätten beispielsweise „Null Anträge im Rahmen der Haushaltsberatungen gestellt“ und nur Ansagen gemacht. Im Haupt- und Finanzausschuss sei seitens der WfW für den Etat 2020 gestimmt worden, im Rat letztlich dagegen. Auch die Aussage von Fraktionschef Thomas Moll, dass der niederrheinische Biergarten am Rhein im Frühjahr nicht starten werde, ärgert die beiden CDU’ler. Dies sei reiner Populismus. Sobald der bisherige Pächter Aberfeld das Feld geräumt habe, werde der Nachfolger loslegen und am Ende ein in Teilen attraktiverer Biergarten entstehen, auch mit Lounge-Charakter. Der Gestaltungsbeirat beschäftige sich bald mit dem Thema.

Auch das steht noch an

Als bedauerlich bezeichnet die CDU, dass die Last von Straßenbaubeiträgen nicht komplett von den Anliegern genommen worden ist. Man freue sich aber dennoch, dass durch den Beschluss des Landes Nordrhein-Westfalen, immerhin die Hälfte der Beiträge übernommen werde. Um das schnell umzusetzen, müsse die Stadt ihre Satzung entsprechend ändern.

Als wichtige Themen im neuen Jahr nennen die Christdemokraten unter anderem den öffentlichen Personennahverkehr in Wesel, die Stadtwacht in der Innenstadt und die Planung des Stadtwerke- und Feuerwehr-Neubaus auf dem jetzigen Stadtwerke-Gelände an der Emmericher Straße. Zudem freut sich das Duo, dass es mit der Errichtung des Kombibads im Jahr 2022 losgehen soll.