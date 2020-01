Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU stellt eigenen Bürgermeister-Kandidaten

Wesel. Mit einem Rückblick auf das Jahr 2019 eröffnete der CDU-Vorsitzende Sebastian Hense den Neujahrsempfang. Zu den Erfolgen zählt er die Bereitstellung der 90 Millionen Euro für die Schulsanierung oder die Tatsache, dass die Steuern stabil bleiben. Aus CDU-Sicht spielt die Ansiedlung von Betrieben auch für den Klimaschutz eine wichtige Rolle: Mehr Arbeitsplätze vor Ort bedeuten weniger Pendler.

Hense konnte sich nicht verkneifen, auf einen umstrittenen Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Ludger Hovest einzugehen. Der hatte vor einiger Zeit gefordert, die Parteien mögen bei der Kommunalwahl beispielsweise in Wesel und Schermbeck auf eigene Kandidaten verzichten, da die Amtsinhaber doch gute Arbeit machen. Die Schermbecker SPD hat den Vorschlag bereits zurückgewiesen. Hense kritisierte die Idee von Hovest als „politisches Geplänkel“. Die CDU in Wesel werde einen Kandidaten stellen und Ende Januar den Namen nennen. „Ich bin froh, dass Sie uns nicht schon einen Kandidaten vorgeschlagen haben“, wandte sich Hense an den SPD-Chef.

Mit Blick auf den mutmaßlichen Anschlag auf die Moschee in Wesel sprach der CDU-Vorsitzende von einer „traurigen, schrecklichen Sache. Wir stehen an der Seite aller Menschen, die in unserer Stadt friedlich leben wollen.“ Wie berichtet, hatten Unbekannte am 31. Dezember versucht, einen Brandanschlag auf einen islamischen Kulturverein an der Pastor-Bölitz-Straße zu verüben – zum Glück schlug er fehl.