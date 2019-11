Wirtschaft Burger King eröffnet am Freitag in Wesel-Büderich

Wesel. Schnell wurde das Gebäude an der Tank- und Raststätte in Wesel-Büderich hochgezogen. Ab Freitag, 15. November, 10 Uhr, läuft der Betrieb.

Das Schnellrestaurant Burger King eröffnet heute sein neues Restaurant an der Weseler Straße in Büderich. Mit der Neueröffnung schafft das Unternehmen rund 20 neue Arbeitsplätze. Um 10 Uhr werden die Türen geöffnet. „Endlich können wir unsere Gäste auch in Wesel-Büderich begrüßen“, freut sich Lahsen Feddoul, Geschäftsführer von Burger King Deutschland.

Das bisherige Team sei „schon Feuer und Flamme für die Eröffnung. Für die komplette Mannschaft sind wir aktuell aber auch noch auf der Suche nach qualifizierten Kolleginnen und Kollegen und freuen uns über Interessenten“. Das Restaurant bietet sieben Tage in der Woche etwa 70 Gästen im Innen- und Außenbereich Platz. Zum Service zählen kostenloses WLAN, Self Order Kiosks und ein Drive Thru.

Der Look des Restaurants schafft dank der Kombination heller und kräftiger Farben eine rustikale Atmosphäre. Neben den offenen Decken und Balken sind die Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen ebenfalls offengelegt. Die Lampen hängen auf halber Höhe zu den Tischen und Stühlen. Der Gästeraum verfügt über einen großen Sitzbereich mit Essecken.

Adresse und Öffnungszeiten

Burger King an der Weseler Straße 95 ist montags bis dienstags von 9 Uhr bis Mitternacht geöffnet, freitags und samstags von 9 bis 2 Uhr sowie sonntags von 10 Uhr bis Mitternacht.