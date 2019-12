Kriminalität Bewaffneter Überfall auf einen Discounter in Schermbeck

Schermbeck. Schon einen Tag nach der Tat nahm die Polizei am Dienstag einen Verdächtigen fest. Dieser wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt.

Am Montag gegen 19 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann eine Discounterfiliale an der Weseler Straße in Schermbeck.

Mit einer Schusswaffe soll er einen Angestellten an der Kasse aufgefordert haben, ihm das Geld aus der Kasse zu geben, so die Polizei.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige im Schutz der Dunkelheit mit dem Geld über den Parkplatz des Marktes in Richtung Hallenbad/Maassenstraße. Zunächst verlor sich dann seine Spur.

Polizeibeamten gelang es aufgrund eines Zeugenhinweises einen 23-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Er wurde am Dienstag bereits wegen des Verdachts des schweren Raubes dem Haftrichter vorgeführt.