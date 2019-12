Wesel. Es sind zwei Tage der Weseler Vereine für die Bürger in Wesel und drumherum, wenn auf dem Adventmarkt die Buden öffnen. Das Angebot kam gut an.

Ausgelassen war die Stimmung vor dem Weseler Dom am Samstagabend: Familien und Freunde standen bei einer Tasse Glühwein gemütlich zusammen, die Händler plauderten miteinander.

Von Hektik oder dem Anpreisen der eigenen Waren war nichts zu spüren. Vielleicht auch, weil Kommerz so gut wie keine Rolle auf dem Adventmarkt auf dem Großen Markt gespielt hat. In den 50 weihnachtlich dekorierten Holzhütten boten ausschließlich Vereine, Institutionen und karitative Einrichtungen Spezialitäten und größtenteils selbst gebastelte Geschenke an. 62 Aussteller beteiligten sich am Samstag und Sonntag an dem vorweihnachtlichen Markt im Herzen der Stadt.

Auch die DLRG-Ortsgruppe Wesel war mit dabei

Es gab Marmeladen, Liköre, Gestecke oder kleine Basteleien. Mit dabei waren unter anderem die evangelische Kirchengemeinde Wesel, die Sportfischergemeinschaft Ginderich, die Malteser oder die hiesige DLRG-Ortsgruppe. „Der Markt ist eine tolle Möglichkeit, um auch die Arbeit der DLRG zu präsentieren“, erklärte Vorstandsmitglied Astrid Pooth. Gemeinsam mit Sabine Labeda stand sie hinter dem Verkaufstresen. Auf der Ablage wimmelte es nur so vor kleinen Wichteln, Weihnachtskarten und gestrickten Socken. Alle Waren wurden im Vorfeld selbst gebastelt oder gestrickt. „Das sind immer ganz gemütliche Abende“, erzählte Labeda lachend. Die Frauen sind zufrieden. Viele Besucher stöberten an ihrem Stand.

Manchmal wurde es ein bisschen eng in den Gängen zwischen den Holzbuden auf dem Großen Markt in Wesel. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Einer der Höhepunkte war das Weihnachtssingen am Samstagnachmittag. Der Schülerchor des Andreas-Vesalius-Gymnasiums und der Chor „Gospel-Train“ stimmten bekannte Weihnachtslieder, wie „Leise rieselt der Schnee“, „O Tannenbaum“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ an. Der städtische Musikverein lockte mit dem „weltbesten Apple-Crumble“, wie Chormitglied Ingeborg Neselaers-Pottgießer sagte. Das Spezialrezept hatten die Sänger von ihrer Chorfahrt aus England mitgebracht. „Der Kuchen geht sehr gut weg. Es ist auch das erste Mal, dass so etwas auf dem Adventmarkt angeboten wird“, erklärte sie. Der Musikverein verkaufte sonst ebenfalls Dekoratives – natürlich im Musikdesign aus Notenpapier. Im Frühjahr gehen die Vorbereitungen für den zweitägigen Markt los. „Die Atmosphäre ist unvergleichlich. Hier kommt Wesel, um Wesel zu treffen“, so Neselaers-Pottgießer.

Für Gesprächsstoff sorgte bei den Weselern natürlich auch der puristische Lichterbaum, der pünktlich zum Adventmarkt aufgebaut wurde. Bei den Freunden rund um Hella und Reiner Weyer kam er gut an. „Das ist einfach mal was anderes“, sagte Hella Weyer. Sie verbrachten den Abend auf dem Adventmarkt, der seit vielen Jahren ein fester Termin im Kalender ist. „Die Atmosphäre ist sehr schön und der Glühwein schmeckt“, so Erhard Gösling. Besonders gut gefiel der Truppe das Verhältnis zwischen Ausstellern und Gastronomie. Hella Weyer: „Es gibt nicht zu viele Essensbuden. Die Vereine stehen zurecht im Vordergrund.“