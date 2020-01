Die DB Netz AG hat ein Planfeststellungsverfahren für eine elektrische Bahnhofsinsel am Weseler Bahnhof beantragt. Pläne liegen ab heute aus.

Bahnstrecke Wesel-Bocholt: Vorbereitung für Elektrifizierung

Wesel. Die DB Netz AG hat ein Planfeststellungsverfahren für eine sogenannte elektrische Bahnhofsinsel am Weseler Bahnhof beantragt. Der Bau eines Schaltpostens dort ist eine Voraussetzung, um die Schienenstrecke zwischen Wesel und Bocholt zu elektrifizieren und damit eine umsteigefreie Verbindung zwischen dem Bahnhof Bocholt und dem Ruhrgebiet zu schaffen.

Durch den Bau des Schaltpostens und der elektrischen Bahnhofsinsel im Bahnhof Wesel wird eine leistungsfähige und betriebssichere Infrastruktur für den Bahnhof und für die freie Strecke nach Bocholt bzw. Oberhausen/ Mehrhoog geschaffen.

Pläne liegen bis 6. Februar aus

Zeichnungen und Erläuterungen für die Elektrifizierung der Bahnhofinsel Wesel liegen von heute bis einschließlich 6. Februar im Rathaus, Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Zimmer 325, aus.

Sie sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags bis donnerstags außerdem von 14 bis 16 Uhr einzusehen. Die Unterlagen sind außerdem für die Dauer der Offenlage auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf in der Rubrik Aktuelle Offenlagen verfügbar. Einwendungen können bis einschließlich 6. März schriftlich an die Stadt Wesel, Klever-Tor-Platz 1, sowie an die Bezirksregierung Düsseldorf, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf adressiert werden.

Die Elektrifizierung der Strecke zwischen Wesel und Bocholt wird in zwei gesonderten Planfeststellungsverfahren behandelt.