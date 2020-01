Wesel. Wer gerne Ausstellungen besucht, kann in diesem Jahr in Wesel aus dem Vollen schöpfen. Es dürfte wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Ausstellungen in Wesel: Luftbilder, Skulpturen und noch mehr

Kunstvoll geht es in der alten Hansestadt auch im neuen Jahr weiter. Das verheißt ein Faltblatt der Stadt Wesel mit den Ausstellungsterminen. Bis auf den Sommermonat Juli und im Dezember werden Monat für Monat neue Angebote gemacht.

„Mein Naturraum Niederrhein“ mit Werken von Christoph Koch läuft noch bis zum 1. März im LVR-Niederrheinmuseum, An der Zitadelle 12-14 (wir berichteten). Komplett neue Arbeiten bietet ab Sonntag, 26. Januar, das Städtische Museum - Galerie im Centrum an der Ritterstraße 12-14. Dort werden ausgewählte Kunstwerke der Finalistinnen des Erna-Suhrborg-Preises und des Erna-Suhrborg-Nachwuchspreises gezeigt.

Erna Suhrborg. Nach der Weseler Künstlerin wurde der Preis benannt. Repro: Foto: Christoph Karl Banski / Privat

Bis zum 8. März läuft die Schau, die an diesem Tag mit der Verleihung der beiden Preise durch Hans Dieter und Gabriele Suhrborg im Städtischen Bühnenhausfoyer gekrönt wird. Mitmachen konnten bildende Künstlerinnen, die sich durch eine hohe Qualität ihres künstlerischen Schaffens auszeichnen, ohne ein künstlerisches Hochschulstudium abgeschlossen zu haben. Am Ende sind es die Besucher der Ausstellung und eine Fachjury, die die Preisträgerinnen auswählen.

Die in Wesel geborene freischaffende Künstlerin Martina Reimann stellt vom 7. Februar bis 20. März in der Hauptstelle der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe an der Bismarckstraße 1 aus. Sie zeigt ihre impressionistisch anmutenden Arbeiten, die unterwegs entstehen. Ihre Philosophie: Malen ist Freude. Malen ist Leben. Wer malt, sieht Dinge anders.

Beate Florenz-Reul, Kunstlehrerin am Andreas-Vesalius-Gymnasium, präsentiert vom 23. Februar bis 22. Juni im Waldhotel Tannenhäuschen ihre Ausstellung „Complex Ressources“. Dabei ist ein Querschnitt durch ihr malerisches Schaffen der vergangenen zehn Jahre zu sehen.

Niederrheinischer Kunstverein

Rostrot und Mondweiß“, heißt es ab dem 22. März bis zum 3. Mai in der Galerie im Centrum, wo Riki Mijling und Brigitte Gmachreich-Jünemann ausstellen. Der Niederrheinische Kunstverein zeigt die rostroten Cortenstahlskulpturen der niederländischen Bildhauerin und farblich reduzierte Radierungen der Kranenburger Grafikerin. Die Schau gehört zum Projekt „Raumverdichtung“, das auch in Ausstellungen in Kalkar und Emmerich läuft.

Um Natur- und Kulturgeschichte an einem der ältesten Deiche des Niederrheins geht es ab 5. April im Deichdorfmuseum Bislich. Bis zum 20. September dreht sich die Ausstellung um den Deich ab dem Bislicher Fährhaus mit seinen kleinen Katstellen. Hier waren früher die Postreiter unterwegs, heute wird hier Landschafts- und Naturschutz lebendig. Sigrid Stock hat ihre Landschaften des Nordens im Gepäck, wenn sie im Restaurant Art an der Reeser Landstraße in Flüren ihre Werke unter der Überschrift „Nordgehend“ präsentiert. Bis zum 12. Juli sind sie zu sehen.

Kulturnacht und Kunstmarkt

„Zwischen Strom und Küste“ lautet der Titel einer Ausstellung über den Maler, Restaurator und Kunsthändler Fritz Weber-Kiffe, der von 1928 bis 2010 im Städtedreieck zwischen Kleve, Wesel und Xanten lebte. Vom 17. Mai bis zum 28. Juni hängen seine Uferlandschaften von Nordsee, Rhein und anderen Stellen an der Wand der Galerie im Centrum. Der auch für die NRZ aktive Fotojournalist Hans Blossey gibt zudem vom 17. Mai bis zum 16. August einen ganz besonderen „Blick auf den Niederrhein“, nämlich von oben. Eine Auswahl seiner aus dem Flugzeug entstandenen Ansichten sind dann im LVR-Niederrheinmuseum zu finden.

Die Malweiber vom Niederrhein machen vom 28. Juni bis zum 2. November im Waldhotel Tannenhäuschen Station. Um 1900 waren schon welche aktiv und jetzt wieder. Sie zeichnen, malen, spachteln, töpfern und machen vieles andere mehr: Hacer Cinkilic, Christiane Diekers, Elke Rahn, Gunhild Diesner, Kornelia Patalong-Fichtler und Wilma Striebing. Sie alle stellen zum ersten Mal gemeinsam aus.

Kuno Lange, einst im Hamminkelner Bahnhof aktiv und seit vielen, vielen Jahren in Mülheim zu Hause, kehrt zurück nach Wesel. In der Galerie im Centrum heißt es vom 30. August bis zum 11. Oktober „Lange Weile Lange nicht gesehen“. Wer ihn nicht kennt: Er hat das Heresbach-Denkmal auf dem Großen Markt geschaffen, die Blankenburg-Büste vor dem Wohnhaus des Marschkomponisten an der Blankenburgstraße, den Kornmarktbrunnen mit dem Bienenkönig und die schrägen Vögel an der Rheinpromenade. Nun ist Lange fast 70 und zeigt eine erste Retrospektive seines Schaffens. Ergänzt wird die Schau mit Arbeiten seiner Kursteilnehmer in der Musik- und Kunstschule Wesel.

Der September bietet gleich sechs Termine für Kunstfreunde in Wesel: 5. bis 20. Angelika Schilling mit Mensch-lich im Wasserturm an der Brandstraße; 11. September bis 25. Oktober Ausstellung der Erna-Suhrborg-Preisträgerin in der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe; 19. September 19. Weseler Kulturnacht; 26. und 27. Kunstmarkt im Deichdorfmuseum Bislich; 27. September bis Jahresende Magdalena Freund mit „Augen-Blicke“ im Restaurant Art; 27. September bis 10. Januar Martin Lersch, Malereien im LVR-Niederrheinmuseum.

Rund um den Kredit dreht sich die Ausstellung des Niederrheinischen Kunstvereins im Centrum, die am 25. Oktober mit Werken von Philipp Valenta eröffnet wird. Und Bilder aus der dänischen Südsee, von der Insel Mon, zeigt Klaus-Uwe Kühl in der Sparkasse an der Bismarckstraße ab dem 6. November. Derweil öffnet am 8. November eine Ausstellung mit Dani Schenk und Metin Yildirim im Waldhotel Tannenhäuschen. Der Titel lautet „Begegnungen“.

Und zum Schluss gibt es am 22. November den Kunstmarkt Z6plus 2020 in der Zitadelle 6. Das Künstlerkollegium ermöglicht einen Einblick ins Schaffen und in die Räume.

Hier gibt’s die Faltblätter in Wesel

Die rot-weißen Faltblätter „Kunstvoll“, die auf die wichtigsten Ausstellungstermine im gerade begonnenen Jahr aufmerksam machen, liegen an vielen Stellen aus. So zum Beispiel im Rathaus, aber auch in der Stadtinformation am Großen Markt.

Es wird extra darauf hingewiesen, dass Terminänderungen in den acht Ausstellungsstätten noch möglich sind.