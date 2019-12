Hamminkeln. Im Kulturbahnhof standen Musiker aus vier Ländern auf der Bühne, sie alle eint die Liebe zur Insel. Das spürt man in ihren Liedern.

In den hohen Norden entführte Marco Launert die etwa 30 Gäste der „Helgoland Album Show“ beim Kulturbahnhof.

Seit 2015 ist der Leiter der Rockschule Niederrhein regelmäßiger Gast der Nordseeinsel. Die Faszination der winterlichen Naturgewalten auf Helgoland hat ihn so in ihren Bann gezogen, dass die Idee entstand, auf der Insel mit Musikern aus mehreren Ländern ein Album zu produzieren.

Das Ergebnis der logistischen Meisterleistung kann sich absolut hören lassen: Das gesamte Album präsentierte die internationale Band bereits im August auf der Landungsbrücke von Helgoland – und nun also auch im „Saal 1“ des Kulturbahnhofs.

Lokalkolorit der Nordseeinsel

Das Lokalkolorit der Nordseeinsel war durchweg spürbar: So sind einige Titel des Albums auf Halunder, dem auf Helgoland gesprochenen friesischen Dialekt.

Und auch atmosphärisch kommt die Rauheit des Klimas in den Songs rüber: Ob in der instrumental erzählten fiktiven Geschichte des U-Boots Araukas, das vor dem roten Felsen strandet oder in dem von Marie Schmalz vorgetragenen Song zum Helgoländer Oberland – immer wieder fröstelt es den Zuhörer fast angesichts des gefühlten Nordseewindes.

Marco Launert (rechts) an der Gitarre. Foto: Christian Creon / FFS

Die Musiker aus Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und vom Niederrhein sind allesamt echte Könner und zeigen dies überzeugend in den in wechselnden Besetzungen gespielten Titeln.

So heizte Mister Maxx aus Lille in Frankreich den Gästen beim Rock‘n Roll kräftig ein – und die Zuhörer machten begeistert mit.

Gefühlvollen Rhythmen

„Eigengewächse“ der Rockschule waren selbstverständlich mit von der Partie: René Gertzen hat seine originellen Keyboard-Sounds ebenso von der Pike auf am Niederrhein gelernt wie Jonas Tenbergen die mal heißen, mal gefühlvollen Rhythmen an den Drums.

Die Gäste waren begeistert von der „Helgoland Album Show“ – und nach dem Winteralbum ist für das kommende Jahr ein Frühlingsalbum projektiert, auf dessen Konzertfassung sich die Hamminkelner Musikfans schon jetzt freuen können.

Heute gibt es um 19 Uhr im Backstubencafé der Bäckerei Bors, die das Album auch gesponsert hat, eine Unplugged Show des Albums. Die nächste Band im Kulturbahnhof ist die Punkrock-Truppe Zwakkelmann am 6. Dezember mit ihrem Nikolaus-Auftritt.