Abstimmen für den Klimaschutzpreis im Kreis Wesel

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11. Juli beschlossen, jährlich einen Klimaschutzpreis in Höhe von 2.000 Euro auszuloben und damit bürgerschaftliches Engagement für den Klima- und Umweltschutz zu belohnen. Gesucht wurden vorbildliche ehrenamtliche Initiativen und Maßnahmen, die einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz im Kreis Wesel leisten.

Zehn Bewerbungen

Insgesamt sind in der Kategorie „Klimapreis Kreis Wesel 2019“ zehn Bewerbungen eingegangen und in der Sonderkategorie „Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre“ drei Bewerbungen. Bis Donnerstag, 28. November, kann nun online unter dem Link https://www.umfrageonline.com/s/klimaschutzpreis abgestimmt werden, welches Projekt mit dem Klimaschutzpreis Kreis Wesel 2019 ausgezeichnet werden soll. Zusammen mit den Ergebnissen der Fachjury werden dann die Preisträger in den Kategorien ermittelt und veröffentlicht.