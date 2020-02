Ab Donnerstag Behinderungen auf der B8 in Wesel

An der B8 in Höhe der Dreiecksinsel Oberndorfstraße/Dinslakener Landstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Wesel. Die Arbeiten hängen mit der künftigen Weseler Südumgehung zusammen. Straßen NRW verlegt eine Leitung über die Bundesstraße in Wesel.

Von Donnerstag, 20. Februar, bis einschließlich Samstag, 22. Februar, ist auf der Bundesstraße 8 in Höhe der Dreiecksinsel Oberndorfstraße/Dinslakener Landstraße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das teilt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein mit, die dann eine Leitung über die B8/Dinslakener Landstraße verlegt. Die Arbeiten hängen mit der künftigen Südumgehung zusammen, die hier einmal ein Stückchen weiter die B 8 queren wird.

Gebaut wird am Donnerstag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr und am Freitag zwischen 7 und 17 Uhr. Am Samstag starten die Arbeiten ebenfalls um 7 Uhr, sie enden aber erst um 20 Uhr. Während der Arbeitszeiten wird der Verkehr nach Wesel über die Dinslakener Landstraße in Richtung Bundesstraße 58 Roonstraße/Schillstraße umgeleitet.

Außerhalb der genannten Bauzeiten läuft der Verkehr uneingeschränkt, so der Landesbetrieb Straßen NRW mit Sitz in Mönchengladbach und einer Niederlassung in Wesel.