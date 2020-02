46 Einsätze für den Löschzug in Hamminkeln-Brünen

Die Freiwillige Feuerwehr Brünen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Froh ist Einheitsführer Torsten Macher besonders über die konstante Anzahl der Kameraden in der aktiven Feuerwehr. Diese hat sich bei 60 Mitgliedern gehalten.

Mindestens genau so stolz ist er auf die Jugendfeuerwehr, in der sich inzwischen 18 Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 18 Jahren engagieren. Für die aktive Feuerwehr bedeutet das: „Der Nachwuchs steht bereit“.

Scheunenbrand bei Buchmann

Im vergangenen Jahr wurden die Feuerwehrmänner und -frauen aus Brünen mit insgesamt 46 Einsätzen auf Trab gehalten. Darunter 17 Brände, 28 technische Hilfeleistungen und ein Einsatz aus dem Bereich „Sonstiges“ . Zu den spektakulärsten Bränden gehörte der Scheunenbrand bei Buchmann in Brünen an einem heißen Sommertag. Ein Unterstand mit 300 Strohrundballen hatte gebrannt. Das Ablöschen des Feuers dauerte mehrere Stunden und war sehr kräftezehrend. Eine große Herausforderung stellte ein Moorbrand in Hamminkeln dar. Dieser war schwer zu löschen, zudem versuchten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf den nahe gelegenen Wald zu verhindern. Mit Erfolg.

Um ihre Arbeiten bewältigen zu können, unterstützten sich die Löschzüge im Kreis Wesel gegenseitig. Der Löschzug Dingden und der Löschzug Hamminkeln sowie der Rüstwagen und die Drehleiter vom Löschzug Hamminkeln standen dem Löschzug Brünen mehrmals zur Verfügung. Im Gegenzug leistete Brünen nachbarschaftliche Löschhilfe in Hamminkeln, Dingden und Schermbeck. In der Summe waren die Feuerwehrmänner und -frauen ungefähr 1.500 Stunden im Einsatz und rückten im Schnitt vier Minuten nach der Alarmierung aus.

13 Feuerwehrmänner wurden im vergangenen Jahr befördert. Zum Feuerwehrmann wurden Janik Klammer und Lukas Mümken. Sebastian Keiten, Martin Liehr, Thomas Proft, Mark Stenert und Andre Tanas erreichten den Titel des Oberfeuerwehrmanns.

Über die Beförderung zum Unterbrandmeisters können sich Frederik Ochmann, Henrik Schulten, Mirko Termath und Christian Bohmkamp freuen. Julian Busch und Daniel Oehmen dürfen sich nun Brandmeister nennen. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für die 25-jährige Pflichttreue verdiente sich Thomas Neu und das goldene Ehrenzeichen für 35 Jahre Pflichttreue erhielt Ralf Bauhaus. Zu guter Letzt wurde Tobi Eimers zum Feuerwehrmann des Jahres gekürt.

Förderverein ermöglicht Umbauten und mehr

Dank galt dem Förderverein. Mit seiner Hilfe konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Brünen einen neuen großen Pavillon leisten und mehrere Umbaumaßnahmen im Gerätehaus der Feuerwehr durchführen.