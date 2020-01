Den räumlich am weitesten entfernten Repräsentationstermin hat das Wattenscheider Prinzenpaar bereits absolviert: in Cottbus, der zweitgrößten Stadt Brandenburgs. „Zug der fröhlichen Leute“ ist dort der Umzug am 23. Februar überschrieben, er findet zum 29. Mal statt.

Nach Angaben der Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH handelt es sich um den größten live im Fernsehen übertragenen Karnevalszug in Ostdeutschland. 90 Festwagen sollen um 13.11 Uhr starten, mehr als 3000 Vereinskarnevalisten teilnehmen. Bilder sind im RBB zu sehen. Bestimmt wird auch der nach der Legende berühmteste Sohn der Stadt erwähnt: „Wer kennt mich nicht, den Postillion, und seinen Zungenbrecher. Ich kann nicht ruhen, ich kann nicht rasten; der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten.“