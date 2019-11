Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum WAT-Fest

Der Holzschnitzer hat seine Werke zum 600-Jahr-Fest auch in den früheren WAZ-Räumen an der Hüller Straße ausgestellt, etwa ein besonderes Stadtwappen, 50 Zentimeter hoch, 40 breit, acht tief, und Ortsteile darauf verewigt: Höntrop, Eppendorf, Sevinghausen, WAT-Mitte, Heide, Günnigfeld, Südfeldmark, Vogelspoth, Leithe, Westenfeld in markanten gelben, roten und weißen Tönen

Außerdem bildete er Wattenscheider Themen und Motive der letzten Jahrzehnte ab, wie Bergbau, Kirchen, Rathaus, Landwirtschaft. Innen gestaltete Tybussek die Propsteikirche, die Alte Kirche und den Hollandturm. Zu sehen waren das Märkische Viertel, der mehrdimensionale „Schachbalken“, über die linke Wappenseite verteilten sich die Stäbe. Die märkischen Klötze und die Stäbe sind aufgesetzt, das Wappen ist aus einem Holzstück gefertigt.