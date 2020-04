Wattenscheider Spenden schenken Augenlicht in aller Welt

Wattenscheid. Viele Menschen in Entwicklungsländern können sich eine Augen-Operation nicht leisten. Sie sind nur durch Spenden möglich – auch aus Wattenscheid.

Menschen mit Sehbehinderungen in Entwicklungsländern zu helfen, das liegt den Wattenscheidern offenbar am Herzen. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) hat im vergangenen Jahr von 126 Bürgerinnen und Bürgern aus Wattenscheid insgesamt 22.571 Euro an Spenden erhalten. Mit dem Geld könne man 752 Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika am Grauen Star operieren und so Augenlicht schenken, heißt es von der CBM.

Spenden aus Wattenscheid ermöglichen Augen-Operationen in Entwicklungsländern

Weltweit seien 36 Millionen Menschen blind, berichtet die Christoffel-Blindenmission. Davon seien alleine 12,6 Millionen durch Grauen Star erblindet, einer Trübung der Augenlinse. „Mit einer kleinen Operation könnten sie wieder sehen. Durchschnittlich kostet ein solcher Eingriff in den Projekten der CBM nur 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro. Doch das sind Beträge, die sich viele der Betroffenen in Entwicklungsländern nicht leisten können.“

Als gutes Beispiel nennt die CBM Mazaga Mahorosho aus Tansania: Der 45-Jährige handelt mit Getreide und Mais. Damit kann er seine Frau und die fünf Kinder gut versorgen. Doch nach und nach trüben sich die Linsen seiner Augen, er kann immer schlechter sehen und kaum noch arbeiten. Seine Geschäfte kommen völlig zum Erliegen. Im Krankenhaus wird festgestellt, dass er an Grauem Star erkrankt ist. Zwei kleine Operationen können ihm helfen: Innerhalb weniger Tage werden die trüben Augenlinsen gegen künstliche getauscht. Mazaga kann wieder klar sehen.

Seinen Dank gibt die CBM auch an die Menschen aus Wattenscheid weiter: „Ohne ihre Unterstützung könnte die Entwicklungshilfeorganisation Mazaga und vielen anderen Patienten auf der ganzen Welt nicht helfen.“

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt nach eigenen Angaben zu den größten und ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern. Die CBM hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM unterstützt zurzeit 525 Projekte in 55 Ländern. Weitere Informationen auf www.cbm.de.