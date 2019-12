Wattenscheid-Mitte. DRK lädt seit 33 Jahren an der Wattenscheider Voedestraße am 1. Weihnachtstag zum geselligen Nachmittag ein. Ehrenamtler genießen die Atmosphäre.

Wattenscheider Rot-Kreuz-Helfer bitten zum Weihnachtsessen

Nieselregen, nicht mal 8 Grad, kein Wetter, um vor die Tür zu gehen und wenig Möglichkeiten, Gesellschaft zu finden. In der Kreisgeschäftsstelle des DRK an der Voedestraße herrscht Hochbetrieb, und das schon im 33. Jahr am 1. Weihnachtstag, seitdem die offene Einladung an Alte, Einsame und Obdachlose geht, hier gemeinsam den Nachmittag und Abend zu verleben. Es herrscht ein fast ständiges Kommen und Gehen, aber größere Lücken entstehen nicht an den Tischreihen, die Stimmung ist gesellig, gelöst, entspannt.

Mitra Babajani serviert ein Stück Kuchen von der reichlich bestückten Tafel bei der Weihnachtsbetreuung in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Wattenscheid. Foto: Dietmar Wäsche / FFS

Ein Team von rund 15 Helfern wuselt zwischen Küche, Ausgabetisch und den Besuchern aller Altersklassen hin und her. „Drei aus dem Präsidium, also früher Vorstand“, überschlägt Ralf Schmidtmann, Kreisjustitiar im Leitungsgremium, „ein ganzer Stab Rot-Kreuzler, Ehrenamtliche und auch einige Freiwillige, die nur für diesen Anlass zum Helfen gekommen sind.“ Um 14.30 Uhr sollte es losgehen mit Kaffee und Kuchen, mit 160 Besuchern haben sie gerechnet, und wie wohl immer, haben die ersten um 14 Uhr vor der Tür gestanden.

Das Lächeln bei den Helfern bleibt

Schmidtmann verliert sein Lächeln nicht, und sagt zum ersten Mal die inoffizielle Losung dieses längst traditionellen Tages: „Alle Jahre wieder.“ Ja, sie lassen zu Hause etwas ausfallen von ihrem Fest der Familien, was Weihnachten wie kein anderes ist. Aber sie vermissen es nicht. Schmidtmann und seine Frau, „die rennt hier auch irgendwo rum“ verschieben den Besuch der Schwiegereltern um einen Tag, um hier dabei zu sein. „Von den Helfern klagt keiner, alle sind gern dabei, stemmen die Vorbereitung mit Einsammeln der Lebensmittel-Spenden, Dekoration, Eindecken, Fahrdienst, Servieren und Abräumen.“

Fotos vom Enkel sind dabei

„Bei so einem starken Helferteam können wir uns auch einfach immer mal dazusetzen und reden“, erzählt Schmidtmann. Da geht es gar nicht so oft um Weihnachten, wie es früher war, sondern oft um den letzten Arztbesuch, Ärger mit Ämtern oder Ähnliches, was die Seele drückt. Eine Oma war schon dabei, die weinte regelrecht vor Freude. Ihr Enkel kann diesmal nicht dabei sein, er ist krank. Sie hat Fotos dabei.

Der freiwillige Helfer Uli Fiedel fühlt sich unheimlich herzlich aufgenommen von den dankbaren Besuchern. Foto: Dietmar Wäsche / FFS

Die Zeit zwischen dem Kaffee und der Auswahl aus der überaus üppig bestückten Kuchentafel bis zum warmen Essen überbrücken die Helfer mit Käsewürfeln. Viele der Besucher kommen, um überhaupt warm zu essen, in Gesellschaft zu sein, „die Profis kommen mit Boxen, um ‘was für zu Hause mitzunehmen“, weiß Schmidtmann, „warum auch nicht.“

Auch ohne DRK-Mitgliedschaft

Michael kommt vorbei, auch er hat kein Rotes Kreuz auf dem Pulli, hat einfach bei Schmidtmann gefragt, ob er mal mithelfen kann, und gemerkt: „Ich verpasse bestimmt nichts. Ich wollte ‘was Sinnvolles tun, ‘was wiedergeben, und fühl’ mich, als würd’ ich hier selbst beschenkt. Mehr zu tun, dafür fehlt mir die Zeit, aber einen Tag, den hab’ ich auf jeden Fall.“

Saal-Deko ist hängen geblieben

So wie er, meint auch Helferin Elke mit ihrer Tochter Tale, die im Kinder-Rot-Kreuz aktiv ist, dass es heute hier mit der „bunten Truppe“ richtig Spaß gemacht hat, und dass sie auf jeden Fall wiederkommen wollen. Zum ersten Mal dabei ist auch Uli Fiedel, der zur Nikolaus-Mütze die passend rote Fliege trägt und schon abräumt.

Wattenscheid Einsamkeit Zwischen fünf und 15 Prozent der Menschen in Deutschland sind chronisch einsam, überschlagen Psychologen, und das gilt für alle Altersgruppen. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass gerade ältere, und damit eher alleinlebende Menschen gegen die landläufige Einschätzung nicht zwangsläufig auch eher einsam sind. Zwar seien andererseits Menschen, die sich häufig in sozialen Netzwerken bewegen, eher betroffen davon, einen Großteil ihrer sozialen Tätigkeiten im Internet vorzunehmen. Doch gibt es offenbar auch einen großen Anteil von Usern, die ihre Kontakte aus dem Internet in tatsächliche soziale Kontakte übertragen. Näheres dazu unter anderem auf http://www.psy.ruhr-uni-bochum.de/forschung.

Er hat eigentlich einen Teil der Deko im Saal für die Awo-Feier selbst gemacht, „alte Säcke“, sagt er, mit bunten Motiven, stolz ist er vor allem auf die Darstellung des Förderturms der Zeche Holland. Eigentlich sollte er den Wandschmuck abnehmen, und gemeinsam mit dem DRK-Team kam er auf die Idee, alles hängen zu lassen, für den ersten Feiertag, „das war ja ganz schön kahl“.

Und jetzt? „Als wäre ich schon seit Jahren dabei“, fühlt Fiedel sich, „unheimlich herzlich aufgenommen, die Gäste sind total dankbar.“ Klar ist außerdem, dass er nicht das letzte Mal dabei war. Alle Jahre wieder.