Feuerwehr Wattenscheid: Schwelbrand in Wohnung geht glimpflich aus

Wattenscheid. Ein Schwelbrand in der Elektrounterverteilung einer Wohnung an der Bismarkstraße hat am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wattenscheid: Schwelbrand in Wohnung geht glimpflich aus

Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Um 8.48 Uhr war die Meldung in der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen. Als der zuständige Löschzug der Feuerwache Wattenscheid wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, konnten die Einsatzkräfte einen Kabelbrand in der Unterverteilung der Erdgeschosswohnung feststellen.

Nachdem der Bereich Spannungsfrei geschaltet wurde, erlosch der Schwelbrand von selbst. Die Wohnung wurde belüftet und die Anlage an die ebenfalls alarmierten Stadtwerke übergeben.

Vier Personen aus dem Haus wurden während des Einsatzes vom Rettungsdienst untersucht und betreut, alle waren unverletzt. Um 9.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr schließlich beendet. 20 Einsatzkräfte waren vor Ort.