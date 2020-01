Wattenscheid: „Rasselbande Höntrop“ bietet Zeltkarneval

Nach dem Riesenerfolg im Vorjahr mit dem ausverkauften 1. Höntroper Zeltkarneval legt die „Höntroper Rasselbande“ in dieser Session nach: Es gibt 2020 eine weitere Auflage. „So werden wir erneut über das Karnevalswochenende vom 20. bis 24. Februar auf der Freifläche an der Straße Auf dem Esch, im Herzen von Höntrop, ein beheiztes Festzelt errichten, um dort die langjährige Karnevalstradition in der neuen Art und Weise fortzuführen“, erklären die Veranstalter um Torben Drolshagen. „Feiert mit uns an vier Abenden Karneval in stimmungsvoller Festzeltatmosphäre.“

Am 20. Februar ab 18 Uhr steigt die Weiberfastnachtsparty mit DJ und karnevalistischen Überraschungsgästen; auch Männer sind willkommen. Eintritt 11,50 Euro (inkl. 4,50 Euro Verzehr).

Auch ein Bühnenprogramm wurde beim Zeltkarneval in Höntrop geboten. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Am Karnevalsfreitag, 21. Februar, ab 19 Uhr steigt wieder der „karierte Zeltkarneval“ der am 11.11.2011 gegründeten Höntroper Rasselbande mit eigengestaltetem Programm der Mitglieder in lockerer Atmosphäre und mit vielen musikalischen Pausen zwischen den Programmpunkten. Eintritt 14,50 Euro (inkl. 4,50 Euro Verzehr).

Gefeiert wird an vier Tagen

Am Karnevalssamstag, 22. Februar, ab 19 Uhr heißt es dann „Karneval pur: Singen - Klatschen - Quatschen“. Geboten wird ein jecker Abend für Freunde des rheinischen Frohsinns mit Hits zum Mitsingen. Eintritt 11,50 Euro (inkl. 4,50 Euro Verzehr).

Vorverkauf startet in der „Höntroper Chronik“

Am Karnevalssonntag ist das Zelt geschlossen. Weiter geht es dann am Rosenmontag, 24. Februar, nach dem Umzug der Gänsereiterclubs Höntrop und Sevinghausen: „Sobald der letzte Wagen vorbeigerollt ist, öffnen wir erneut unser Zelt und feiern einen großen Abschluss“, so die Organisatoren. Eintritt: 11,50 Euro (inkl. 4,50 Euro Verzehr).

Die „Rasselbande“ sorgte schon 2019 für ordentlich Stimmung. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Der Kartenvorverkauf für alle Tage startet am Sonntag, 5. Januar, von 11 bis 14 Uhr in der Gaststätte „Höntroper Chronik“, In der Hönnebecke 36. An diesem Tag können erstmalig Karten für alle Veranstaltungstage erworben werden. Aus organisatorischen Gründen wird das verfügbare Kontingent auf acht Karten pro Person und Veranstaltungstag beschränkt; nur Barzahlung ist möglich. Ab dem 6. Januar sind alle dann noch verfügbaren Karten auf der Homepage https://www.zeltkarneval.de unter „Kartenvorverkauf“ erhältlich.