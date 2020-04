Wattenscheid: Familie hängt auf den Fidschi-Inseln fest

Wattenscheid. Die über einjährige Weltreise der Wattenscheider Familie Pitschner-Finn steckt erstmal auf den Fitschi-Inseln fest. Durch die Corona-Krise.

Amerika, Südamerika, Kanada, Neuseeland: Die fünfköpfige Familie hat in den letzten Monaten viel gemeinsam erlebt. In einer 14 Monate langen Elternzeit wollte Sebastian Pitschner-Finn (39) mit seiner Frau Svende (37), den Zwillingen Barne und Lasse (6) und Baby Smilla (1) um die Welt reisen. Eigentlich sollte die Reise noch drei Monate dauern und über Singapur nach Malaysia und schließlich nach Bangkok führen. Nun sind sie aufgrund des Coronavirus auf den Fidschi-Inseln gestrandet und wissen nicht, wann sie wieder zurück nach Deutschland kommen.

Flughafen geschlossen

Derzeit sind nur noch 30 Gäste in ihrem Hotel, welches eigentlich Platz für 1300 Urlauber hat. Ende März schlossen der Flughafen und das letzte Restaurant der Hotelanlage. Trotzdem könnten sie im Hotel noch eine Weile bleiben. „Wir haben eine kleine Küche. Man hat es im Supermarkt schon gespürt. Einige Sachen waren ausverkauft, aber es war nicht wirklich dramatisch“, erzählt Svende Pitschner-Finn.

Familie Pitschner-Finn auf Welttour – doch erstmal ist Pause. Foto: Pitschner-Finn

Insgesamt 100 Deutsche seien derzeit noch auf den Fidschi-Inseln, die sich alle in einer Whatsapp-Gruppe auf dem aktuellen Stand halten. Es sei zwar hilfreich, sich untereinander auszutauschen, so die Mutter, aber es sorge auch für viel Unsicherheit, da viele Gerüchte geteilt würden.

Strand ist möglich

Wie viele Familien auf der gesamten Welt, müssen auch sie ihren Reisealltag in Zeiten des Coronavirus neu ordnen. „Das Einzige, was man momentan noch machen kann, ist es zum Strand zu gehen“, sagt Sebastian Pitschner-Finn. Doch auch das Einkaufen, das Besorgen von Babynahrung und Kochen gehört zu den alltäglichen Erledigungen. Bevor es nach dem Schwimmen oder Einkaufen zurück in das Hotel geht, ist erst einmal Fieber messen angesagt. Die restliche Zeit vertreiben sie sich beispielsweise mit Vorschulübungen für die Zwillinge.

Ungewissheit

„Uns geht es wirklich gut“, betont das Paar immer wieder. „Wir fühlen uns gut aufgehoben und wir haben das Vertrauen, dass wir hier irgendwann abgeholt werden“, sagt Svende Pitschner-Finn. Dennoch bleibe immer eine gewisse Unsicherheit im Hinterkopf. Zwar gebe es auf den Fidschi-Inseln erst wenige Fälle, dennoch sei unklar, wie sich die Lage entwickelt.

Wattenscheid Reisetagebuch „Papi lernt fliegen“ Auf der Facebook-Seite „Papi lernt fliegen - Daddy learns to fly“ können Interessierte die Reiseerlebnisse der letzten Monate nachlesen. Regelmäßig posten sie Bilder und kurze Texte von der aktuellen Situation auf Fidschi. Auf der Videoplattform Youtube erzählen Svende und Sebastian Pitschner-Finn ihre Geschichte und zeigen Videos von ihren Erkundungen. Sie wollen Familien dazu motivieren, das umzusetzen, was sie schon lange überlegen.

„Das Gesundheitssystem ist, soweit wir das beurteilen können, deutlich schlechter aufgestellt“, sagt Svende Pitschner-Finn. Auch, wie lange die Supermärkte noch öffnen würden, sei laut Mitarbeitern des Hotels nicht sicher, berichtet Sebastian Pitschner-Finn. Was für viele Familien gerade eine Herausforderung ist, ist für die Familie längst zum Alltag geworden: das Zusammenleben auf engstem Raum. „Wie Zuhause auch, gibt es Hochs und Tiefs. Man gewöhnt sich daran, ständig zusammen zu sein. Man lernt sich besser kennen, da es kaum Rückzugsmöglichkeiten gibt“, sagt die 37-Jährige.

Im Wohnmobil durch Neuseeland

Bevor die Familie auf die Fidschi-Inseln geflogen ist, reisten sie sechs Wochen lang mit einem Wohnmobil durch Neuseeland. „Wir hatten dort eine richtig schöne Zeit“, berichtet sie. Bereits in Neuseeland hätten sie überlegt, die Reise nach acht Monaten abzubrechen. „Wir haben mehrere Tage und Nächte mit uns gerungen und hatten noch die Hoffnung, die Reise weiterführen zu können“, sagt Sebastian Pitschner-Finn. Um die gemeinsamen Abenteuer trotz des Coronavirus in positiver Erinnerung zu behalten, hat die Familienbande den offiziellen Teil der Weltreise beendet und den Abschluss gefeiert. „Wir haben den Kindern gesagt, dass die Reise nun vorbei ist und haben mit Fanta auf die letzten Monate angestoßen“, so Svende Pitschner-Finn.