Wattenscheid: Corona - auch die Jusos zeigen Solidarität

Wattenscheid. Solidarität in Zeiten der Corona-Krise zeigen auch die Wattenscheider Jusos. Sie bieten den Bürgern ihre Unterstützung an.

Seit Mittwoch können sich Bürger aus der Stadt bei der Bochumer Ehrenamtsagentur melden, wenn sie ihren Mitmenschen während dieser problematischen Situation bei alltäglichen Erledigungen helfen können. Auch die Jusos Wattenscheid beteiligen sich an der Hilfsaktion.

„In diesen Tagen wird einmal mehr spürbar, wie wichtig gesellschaftliche Solidarität ist. Auch wenn die meisten Jusos jung und gesund sind, kennen wir viele Menschen in unserem Umfeld, die zu einer Risikogruppe gehören. Wir wollen deswegen unseren Beitrag leisten, die Kurve der Neuinfektionen mit dem Coronavirus flach zu halten und ältere und chronisch kranke Menschen in unserer Nachbarschaft unterstützen“, erklärt der stellvertretende Juso-Vorsitzende in Wattenscheid, Jan Bühlbecker.

Viele Angebote

Und Moritz Dünzer, Vorsitzender des hiesigen SPD-Nachwuchses, ergänzt: „Schon vor der Ankündigung von Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, über die Bochumer Ehrenamtsagentur die Nachbarschaftshilfe zentral zu organisieren, haben sich viele Jusos in Wattenscheid bereit erklärt, mit anzupacken. Sei es beim Einkaufen, durchs Gassigehen mit dem Hund oder das Blumengießen auf dem Friedhof - wir sind bereit zu helfen. Und wir freuen uns, dass die Stadt dieses Angebot nun niedrigschwellig verfügbar macht, damit es möglichst schnell möglichst viele Nachbarn erreicht.“

Von Einkaufen bis Gassigehen

Wer ebenfalls dabei helfen möchte oder Unterstützung benötigt, kann sich in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr bei der Bochumer Ehrenamtsagentur melden. Die Telefonnummern lauten: 0234 / 6105 77 80 (für Bedarfe) und 0234 / 6105 77 81 (für ehrenamtliche Angebote). Die Ehrenamtsagentur kann aber auch per E-Mail an info@ehrenamt-bochum.de erreicht werden. Außerdem: Nachbarschaftshilfe.jusosWAT@web.de, Tel. 0163/ 162 89 90