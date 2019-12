Wattenscheid-Mitte. Welche Erfindung hat eine 106-Jährige am meisten beeindruckt? Wie wird man so alt? Welches Jahr war bislang das Schönste? Cäcilie Rieter erzählt.

Wattenscheid: Cäcilie Rieter feiert 106. Geburtstag

Auf Cäcilie Rieters Wandschrank steht eine kleine weiße Schildkröte aus Porzellan. Ein rotes Blümchen ist darin gepflanzt. Die Schildkröte war vor vielen Jahren ein Geburtstagsgeschenk ihrer Tochter Anne-Marie, zusammen mit einem kleinen Gedicht. Die Mutter möge doch, ebenso wie die Schildkröte, über 100 Jahre alt werden, hieß es darin.

Rieter kann es noch heute auswendig. Im Altenheim St. Elisabeth von Thüringen sitzt sie in grauer Strickjacke und blauer Bluse in ihrem Rollstu hl und lächelt. So richtig kann sie es selbst kaum glauben: Auch den 106. Geburtstag hat sie noch geschafft, dabei war doch schon der 100. ein riesiges Fest mit Buttercremetorte und Frankfurter Kranz.

Als sie geboren wurde, am 16. Dezember 1913, war der erste Weltkrieg noch nicht einmal ausgebrochen. Das Ganzmetallflugzeug war noch nicht erfunden, auch Gummibärchen und Fernsehapparate gab es noch nicht. Bis zum Computer und zum Internet dauerte es noch mehrere Jahrzehnte. „Ich bin ganz schön stolz“, sagt Rieter und nimmt einen Schluck Orangensaft.

Die Eckdaten ihres Lebens hat die Seniorin schnell parat: Geboren und aufgewachsen in Herne, Schulzeit ebenfalls im Ruhrgebiet. Ihre Mutter ist Weißnäherin, der Vater Bergmann. „Ich selbst habe eine Lehre zur Friseurin gemacht“, so die 106-Jährige. „In der Schule habe ich dann meinen Peter kennengelernt“, sagt Rieter. „Wir haben uns immer hinter den Bäumen versteckt, damit wir nicht gesehen werden“, erzählt sie und schließt die Augen. Aus der Jugendfreundschaft wurde Liebe, Rieter folgte dem Polizisten nach Kiel. Die Hochzeit fand 1938 statt, 1940 wurde sie Mutter einer Tochter.

Humor als Geheimrezept

„Vater ist bereits vor über 30 Jahren verstorben“, sagt Rieters Tochter Anne-Marie Sondermann (79). Dass „ihr Peter“ im Himmel auf sie wartet, da ist sich Cäcilie Rieter ganz sicher. „Da kannst du aber erstmal lange warten“, sagt sie und kichert. Denn bis zum eigenen Tod will sie das Leben in vollen Zügen genießen: Vögelchen aus ihrem Fenster beobachten, sich an Gänseblümchen erfreuen oder Bingo spielen.

„Witze höre ich besonders gerne“, sagt Cäcilie Rieter. Das Leben mit Humor zu nehmen, ist eines ihrer Geheimrezepte: Den Schlager „Lebt denn der alte Holzmichel noch?“ hat sie kurzerhand in „Lebt denn die alte Rietersche noch?“ umgedichtet und trällert es über die Flure. Denn Singen tut Rieter für ihr Leben gern, Unmengen an Liedtexten kann sie auswendig abspulen.

Dicke Schnitte nur für die Brüder

Auch Geschichten aus der Jugendzeit hört und erzählt das Geburtstagskind gerne: Zum Beispiel, wie sie in der Schule den Mund halten sollte, oder wie sie ihre Mutter, die nur den älteren Brüdern zu Zeiten des ersten Weltkrieges gut belegte Brote schmierte, immer wieder fragte: „Wann bekomme ich endlich eine dicke Schnitte?“

Ihr Zimmerchen im Altenheim hat Rieter mit allerlei Erinnerungsstücken dekoriert: Fotos von ihren Urenkelinnen, ein Jesuskreuz ihrer Eltern, Glückwünsche zu fast allen dreistelligen Geburtstagen. Wenn sie vor ihrer Fotowand sitzt, werden die Erinnerungen lebendig.

Tipp zum Altwerden

Welches Alter war bislang am schönsten? „Es gibt kein bestimmtes Jahr, das am besten war. Mutter zu werden war aber etwas ganz Besonderes“, erinnert sie sich. Von den Erfindungen, die sie in über 100 Jahren miterlebte, beeindruckte sie das Telefon am meisten. „Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Tochter“, sagt Rieter.

Wattenscheid Japanerin ist aktuell der älteste Mensch Der älteste Mensch, dessen Alter wissenschaftlich verifiziert wurde, war bislang die Französin Jeanne Calment. Sie starb im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen. Als ältester lebender Mensch gilt aktuell die Japanerin Kane Tanaka (116). Sie wurde am 2. Januar 1903 geboren. 2015 lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland für Männer bei 78,4 und für Frauen bei 83,4 Jahren. Gegenüber der 1870er Jahre hat sie sich mehr als verdoppelt.

Wie aber schafft man es nun, so alt zu werden? Ist es die richtige Ernährung oder genügend Sport? Die 106-Jährige hat vor allem einen Tipp: „Man braucht ein fröhliches Herz und muss zufrieden sein. Das ist wichtiger als alles andere“, sagt die Seniorin. Auch der christliche Glauben und die Familie haben ihr durch schwierige Zeiten geholfen, beispielsweise, als sie im zweiten Weltkrieg an Tuberkulose erkrankte. Gemeinsam mit ihrer Tochter besucht sie jeden Sonntag den Gottesdienst im Altenheim, spricht außerdem ein Morgengebet. „Ich würde heute nichts anders machen, es war alles so, wie es sein soll“, sagt Cäcilie Rieter. So lange sie das Leben genießen könne, dürften auch noch ein paar Jährchen folgen.