Wattenscheid-Mitte. Uschi Laser geht in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin in Wattenscheid wird Daniela Vogelsang. In der Corona-Krise geht der Verkauf online weiter.

Uschi Laser (54) ist derzeit noch Inhaberin der Buchhandlung van Kempen. Das wird sich bald ändern. Bereits Anfang 2019 liebäugelte sie mit dem Ruhestand. Jetzt ist es soweit. Die Projektmanagerin Daniela Vogelsang übernimmt die Wattenscheider Traditionsbuchhandlung van Kempen am Saarlandbrunnen.

WAZ: Frau Vogelsang, Sie bezeichnen sich selbst als „echte“ Wattenscheiderin.

Daniela Vogelsang übernimmt ab April die Buchhandlung van Kemen in der Innenstadt. Foto: PDG

Daniela Vogelsang: Ja, geboren wurde ich 1970 im Martin-Luther-Krankenhaus. Nach der Schule studierte ich auf Lehramt Katholische Theologie und Geschichte. Mit 40 Jahren dann noch Wirtschaft und Management. Bis vor Kurzem war ich im Projektmanagement einer Gelsenkirchener Firma tätig.

Frau Laser, Sie haben lange eine Nachfolgerin gesucht. Sicher fällt Ihnen ein Stein vom Herzen?

Uschi Laser: Natürlich, ohne Nachfolge hätte ich den Laden branchenfremd vermieten müssen. Obwohl ich mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede, bin ich sehr froh über die Entwicklung. Für mich, aber auch für meine Heimat Wattenscheid.

Für welches Datum ist die Übergabe geplant und wie werden Sie die freien Zeitanteile verplanen?

Laser: Zum 1. April. Ich freue mich auf mehr Zeit für die Familie. Ich hoffe, meine Familie sieht das genauso. Sportliche Aktivitäten wie joggen und Fahrrad fahren stehen ab sofort verstärkt auf der Tagesordnung. Auch einen Nähkurs will ich belegen. Zudem werde ich Frau Vogelsang mit Rat und Tat noch eine ganze Zeit zur Seite stehen. Für den stationären Buchhandel ist die aktuelle Situation der Ladenschließungen eine Katastrophe. Bei uns geht der Verkauf aber auch im Internet weiter. Unter info@vankempen.net nehmen wir Bestellungen entgegen und liefern nach Hause, kostenlos.

Frau Vogelsang, was hat Ihnen den Anstoß zur Geschäftsübernahme gegeben?

Vogelsang: Wie so oft in meinem Leben habe ich mich dazu spontan entschlossen. An meinem Hochzeitstag wollte ich meinem Mann ein Buchgeschenk machen. Ich bemerkte ausgeräumte Regale und erfuhr von Uschi Lasers Plänen, die Buchhandlung aufzugeben. Einen Buchladen zu führen war schon immer mein Traum. Ich sehe das für mich als Riesenchance. Der Buchhandel in Wattenscheid darf nicht sterben. Beim abendlichen Hochzeitstagessen haben wir uns intensiv ausgetauscht und den Entschluss zur Übernahme gefasst. Seit Januar arbeiten wir jetzt auf den Tag der Übernahme am 1. April hin.

Was erwartet uns nach der Geschäftsübernahme?

Vogelsang: Zunächst muss ich ankommen und ich will die gewohnt hohe Qualität halten. Meine persönlichen Schwerpunkte liegen im Bereich des Sachbuchs, Fantasy und der Kinder- und Jugendliteratur. An Aktionen habe ich einiges vor. Unter dem Motto „Komm, ich schenk Dir eine Geschichte“ gehen Buchhändler in die Schulen und machen Programm. Auch ich will mit dem Buch an die Quelle gehen. Lesereihen insbesondere für Familien, ein Buchclub mit regelmäßigen Treffen und die Fortsetzung des Onlinehandels stehen auf der Agenda.

Wattenscheid Bücher werden kostenlos nach Hause geliefert Das öffentliche Leben steht wegen der nahezu still. Theater, Konzerthäuser und Kinos sind geschlossen. Lesen dient der Zerstreuung, schafft Bildung, erweitert den Horizont, fördert Kompetenzen und die Kreativität. Ein Buch zur Hand zu nehmen und zu lesen kann auch Trost spenden in diesen manchmal einsamen Zeiten. Bücher können auch weiterhin unter info@vankempen.net bestellt werden. Die Lieferung nach Hause erfolgt dann kostenlos.

Werden Sie im Internet präsent sein?

Sicher, das Angebot wird natürlich beibehalten. Die Kunden bestellen ihre Bücher nach Hause oder auch in die Reha-Einrichtung. Gerne berate ich dazu und stelle Empfehlungslisten zusammen. Wir liefern dann so schnell wie möglich.

Wo sehen Sie für Wattenscheid Entwicklungspotenziale?

Vogelsang: Lesen ist eine Kulturtechnik, die will ich vielfältig fördern. Partiell will ich vor Ort sein, in Schulen, auf Antiquariatstagen. Menschen begeistern und beraten. Meine Kunden sollen zufrieden sein. Das will ich erreichen. Ist das nicht die beste Werbung? Bücher sind wie fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie. Nicht nur Wissensvermittler, sondern auch wichtig für die Herzensbildung.

Laser: Ich gehe davon aus, dass unsere Kunden uns auch weiterhin die Treue halten. Im Verlauf von fast drei Jahrzehnten meiner Tätigkeit sind sehr viele stabile Kundenkontakte und sogar Freundschaften gewachsen. Herzlichen Dank für die tollen, gemeinsamen Jahre.