Wattenscheid-Höntrop. Eine Frau hat in Wattenscheid-Höntrop zahlreiche Autos beschädigt. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte, sie sollen sich melden.

Viele Autospiegel abgetreten: Polizei nimmt 44-Jährige fest

Polizisten haben am Neujahrsmorgen eine 44-jährige Bochumerin festgenommen. Sie hatte in Höntrop zahlreiche Autospiegel abgetreten. Später versuchte sie, die Beamten hinters Licht zu führen.

Gegen 10.45 Uhr hatten Zeugen gemeldet, dass eine Frau im Bereich der Straße „Horneburg“ gegen die Außenspiegel der geparkten Autos trete. Die Beamten stellten die Frau wenig später.

Weil sie sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Polizisten sie mit zur Wache. Die Überprüfung ergab, dass die Frau den Beamten zuvor falsche Personalien genannt hatte. Die Polizisten schrieben insgesamt sieben Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie die 44-Jährige vorübergehend in Gewahrsam. Möglicherweise sind weitere Autos beschädigt worden. Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) bittet daher mögliche Geschädigte, sich unter 02327 / 963 8405 zu melden.

Es gab in Höntrop erst kürzlich weitere Fälle von Vandalismus an Autos, wobei hoher Sachschaden entstanden ist. Unbekannte hatten am 22./23. September mehr als 30 am Straßenrand abgestellte Wagen zerkratzt und zerbeult. Die Fahrzeuge standen im Bereich Höntroper Straße (Höhe Widar Schule) und Mattenburg.